Milanović na srečanju s Fajonovo o BiH in schengnu #video

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Zagrebu po srečanju s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom in premierjem Andrejem Plenkovićem sestala še s predsednikom Zoranom Milanovićem. Poleg dvostranskih odnosov sta govorila o razmerah v jugovzhodni Evropi, zlasti Bosni in Hercegovini, so sporočili iz urada hrvaškega predsednika.