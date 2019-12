Tako vroče, da se je pečenka spekla kar v avtu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V adventnem času se Slovenci predajamo zimskim radostim, kuhanemu vinu in sarmi, na južni polobli pa se Avstralija trenutno "kuha". V torek so na celini zabeležili doslej najbolj vroč dan - povprečna temperatura je znašala 40,9 stopinje Celzija. Živo srebro je prebilo dosedanji rekord, ki so ga izmerili januarja 2013. Avstralci se v času vročine spopadajo predvsem s sušnim obdobjem ter požari. V prihodnji dneh pričakujejo le še stopnjevanje vročinskega vala.

Rekord se po napovedih ne bo obdržal dolgo, saj pričakujejo stopnjevanje vročinskega vala, ki bo še poslabšal gozdne požare, so danes posvarile oblasti. Povprečna temperatura v državi v torek pa je presegla prejšnjih rekordnih 40,3 stopinje Celzija januarja 2013. Najbolj vroče je bilo v torek v kraju Ceduna v zvezni državi Južna Avstralija, kjer so namerili 46,5 stopinje Celzija.

Živo srebro se bo še povzpelo

"Temperatura se bo danes samo še višala," je opozorila vremenoslovska Diana Eadie. Po podatkih avstralske agencije za meteorologijo bodo temperature med osem in 16 stopinj nad povprečjem.

Tako Avstralci uživajo na plaži.

Rekordne temperature so ta teden že izmerili v zvezni državi Zahodna Avstralija, kjer se gasilci spopadajo s številnimi požari. Vroč zrak pa se počasi premika čez osrednji suh del države proti vzhodu. Konec tedna za Sydney napovedujejo več kot 46 stopinj Celzija, obenem pa na vzhodni obali pričakujejo močan veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, kar bo še podžgalo požare.

Vročinski val je še en opozorilni alarm glede globalnega segrevanja v Avstraliji, kjer so se letošnji gozdni požari zaradi zgodnjega poletja pojavili precej prej.

Po državi že mesece divjajo gozdni požari, med njimi tudi t. i. mega požar severno od Sydneyja. Dim požarov obdaja največjo avstralsko prestolnico, zaradi česar onesnažen zrak resno ogroža zdravje tamkajšnjih prebivalcev. Zdravniki so razglasili izredne razmere za javno zdravje.

Po državi je pogorelo že za najmanj tri milijone hektarjev površin, umrlo je šest ljudi, uničenih pa je bilo okoli 700 domov. Zaradi požarov, ki so po oceni znanstvenikov zaradi podnebnih sprememb bolj zgodnji in obsežni, so pripravili tudi protivladne proteste, na katerih pozivajo k ukrepanju proti globalnemu segrevanju.

Avstralski premier Scott Morrison je prejšnji teden le priznal, da so podnebne spremembe eden od dejavnikov za požare. Kljub temu pa ni napovedal nadaljnjih ukrepov, ki bi izboljšali razmere.

Pečenko spekel kar v vročem avtomobilu

Moškemu iz avstralskega Pertha je pred dnevi, na enega izmed izjemno vročih dni, ki pestijo Avstralijo, uspelo v svojem avtomobilu speči svinjsko pečenko. Debel kos mesa je na avtomobilskem sedežu v pekaču pustil približno 10 ur, nato pa uspeh svojega podviga na Facebooku obelodanil s fotografijami pečenega mesa, narezanega na rezine.

Stu Pengelly je ves dan meril temperaturo znotraj svojega avtomobila znamke datsun sunny. Že ob 7. uri zjutraj je nameril 30 stopinj Celzija, do 10. ure je temperatura narasla na 52 stopinj Celzija, najvišja - 81 stopinj Celzija - pa je bila ob eni uri popoldne. Na objavo so se številni odzvali s šaljivimi komentarji in poročili o lastnih poskusih, da bi vročinski val izkoristili pri kuhanju.

A Pengellyjeva objava je vsebovala tudi zelo resen nasvet, češ da naj v vročini nihče ne pušča v vozilu otrok ali živali. "V vročem avtu ne puščajte nikogar ali ničesar vam dragega, niti za minuto," je zapisal. V Perthu so v zadnjih desetih dnevih temperature vsak dan presegale 35 stopinj Celzija.