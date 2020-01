Tako je Jadranka Kosor komentirala Kolindin poraz #video

Po poročanju Slobodne Dalmacije nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor že od samega začetka hrvaških predsedniških volitev ne skriva svoje nenaklonjenosti do zdaj že nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Game kofer. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 5, 2020

Na poraz Grabar-Kitarovićeve v drugem krogu nedeljskih predsedniških volitev na Hrvaškem se je Kosorjeva na Twitterju odzvala z naslednjim zapisom: "Game kofer." Spomnimo, da je bila nekdanja hrvaška premierka v zadnjih tednih sicer večkrat zelo kritična na račun Grabar-Kitarovićeve.

Zoran Milanović je v drugem krogu predsedniških volitev na Hrvaškem premagal Kolindo Grabar-Kitarović.

Kosorjeva neprizanesljiva do Kolinde: Ona ne pozna sramu

Konec decembra je Kosorjeva na Twitterju med drugim zapisala, da Grabar-Kitarovićeva ne pozna sramu, ko je izjavila, da ji je kot premierka rekla, da nanjo ne računa. "Zakaj? Bila je veleposlanica. Z mesta veleposlanice v ZDA je odšla v Nato, ne da bi obvestila vlado in mene kot premierko ter pustila veleposlaništvo prazno," je zapisala Kosorjeva.

KGK besramna kad kaže da sam joj kao premijerka rekla da ne računam na nju. Za što? Pa bila je veleposlanica!! S mandata veleposlanice u SAD otišla je u NATO bez da je obavijestila Vladu i mene kao premijerku. I ostavila veleposlanstvo prazno. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) December 30, 2019

Nekdanji hrvaški premierki niso bile všeč tudi nekatere izjave Grabar-Kitarovićeve, predvsem v povezavi z nekdanjim hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem. "Kandidatka pravi, da je bila ena od najboljših hrvaških vlad tista, ki jo je vodila večkrat obsojena oseba," je bila kritična Kosorjeva.

Sa Z. Milanovićem imala sam uspona i padova u odnosima. Kritizirao me kao premijerku, a kad je to i sam postao, priznao mi je postignuća. I priznao da je bio prestrog. I zato vjerujem da će biti dobar predsjednik, čuvar Ustava RH. Čestitam Zorane. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 5, 2020

Nekdanja premierka verjame, da bo Milanović dober predsednik

Medtem ko je nekdanja hrvaška premierka precej neprizanesljiva do Grabar-Kitarovićeve, pa na drugi strani verjame, da bo Zoran Milanović dober predsednik države. "Z Zoranom Milanovićevem sva imela v medsebojnih odnosih vzpone in padce. Kritiziral me je kot premierko, ko pa je to postal sam, mi je priznal tudi dosežke in priznal, da je bil prestrog. Zato verjamem, da bo dober predsednik in zaščitnik hrvaške ustave. Zoran, čestitam," je novemu hrvaškemu predsedniku čestitala Kosorjeva.