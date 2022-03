Svoboda govora: kako daleč je Rusija od Mehike?

Brez svobode govora in tiska ni demokracije, so se strinjali poslanci.

Samo letos je bilo v Mehiki brutalno umorjenih šest novinarjev, od leta 2018 do danes pa kar 47. Devetdeset odstotkov morilcev ni prejelo kazni. To so le nekatera grozljiva dejstva in številke, zabeležene v Mehiki, trenutno za novinarje in zagovornike pravic eni najnevarnejših držav, katere razmere so primerljive z vojnimi območji, so danes na zasedanju v Strasbourgu poudarili številni politiki, ki so razpravljali in glasovali o peticiji o nasilju, kršitvi človekovih pravic, pravni državi in demokraciji. V ospredje so postavili Mehiko, vse bolj zaskrbljujoče pa pogledujejo tudi na medijsko dogajanje, lažne novice in nadzor nad mediji ter novinarji v Rusiji.

"Samo letos je bilo v Mehiki brutalno umorjenih šest novinarjev. To je najhujši dogodek v zgodovini. Mehiko pozivamo, naj okrepi zaščito za novinarje in zagovornike človekovih pravic. Demokracija v Mehiki se mora okrepiti," je ob začetku povedal Rodriguez Pinero, eden od avtorjev peticije.

Roberto Toledo in Jose Luis Gamboa sta bila med zadnjimi žrtvami novinarjev v Mehiki, govorci pa so spomnili tudi na primer Simona Pedra, novinarja, ki je bil ubit, ko se je skupaj s svojim sinom vračal s tržnice. Skoraj vsak teden ubijejo enega novinarja, so povedali in dodali, da ima nasilje tudi ženski obraz. Od leta 2010 do 2021 je bilo v Mehiki zabeleženih več kot dva tisoč napadov na ženske poročevalke. Od leta 1964 je izginilo več kot sto tisoč oseb, med preganjanimi pa so tudi LGBT skupnosti, ženske, staroselska ljudstva. "To je cunami nasilja."

V Mehiki je bilo od leta 2018 pa do danes ubitih 47 novinarjev. Foto: Getty Images Še bolj zaskrbljujoče je, da za temi dejanji stoji oblast. Oblast nadleguje, grozi in umori tiste, ki ji javno nasprotujejo. "Nesprejemljivo je, da predsednik uporablja vladno platformo in obsoja novinarje lažnega poročanja."

Evropska unija mora okrepiti podporo novinarjem

"Sprejetje te peticije je pomembno tako za Mehiko kot tudi Evropo," je poudaril avtor in romunski poslanec Nicolae Stefanuta. Ta peticija mora vplivati na sporazum med Evropo in Mehiko, so menili politiki, ki so zgroženi nad dejstvom, da je 90 odstotkov teh napadov nekaznovanih. "To je znak za takojšnji alarm."

Naj se preneha z nekaznovanostjo, naj se kaznuje vseh 90 odstotkov morilcev. Mehika ne sme postati enaka Venezueli. Glede na to, da sta Evropa in Mehika podpisali sporazum o sodelovanju in ju povezuje strateško partnerstvo, mora Evropska unija okrepiti podporo novinarjem in zagovornikom pravic v Mehiki, so bil enotni v Evropskem parlamentu.

"Zelo podobno je delovanje Putina"

Brez svobode tiska tudi demokracije ne morejo imeti, so dejali poslanci in poudarili, da novinarstvo ni zločin. O zaskrbljenosti nad mediji in varnosti novinarjev se v parlamentu razpravlja že več dni. Italijanska poslanka Susana Ceccardi je opozorila, da je zelo podobno tudi delovanje Putina, ob tem pa izpostavila še druge države, kot sta Belorusija in Kitajska, kjer je, kot je dejala, "to, da si novinar, lahko smrtonosno".

Glede svobode medijev je zelo podobno tudi pri Putinu, je dejala italijanska poslanka. Foto: Guliverimage Zlonamerne in avtoritarne države, kot sta Rusija in Kitajska, manipulirajo z informacijami, da bi spodkopale demokracijo v Evropski uniji. Preiskava Evropskega parlamenta je pokazala, kako tuje sile manipulirajo z informacijami in se vmešavajo v Evropsko unijo, da bi spodkopale demokratične procese. Razvidno je, da lahko zlonamerni akterji brez strahu pred posledicami vplivajo na volitve, izvajajo kibernetske napade, novačijo nekdanje visoke politike in spodbujajo razdvojenost v javnih razpravah.

Ruska vlada je v vojni, ki poteka v Ukrajini dokazala, da "je mogoče kot orožje uporabiti celo informacije", saj Rusija "zlobno in obširno uporablja dezinformacije" in tako glede vojne zavaja svoje državljane in mednarodno skupnost. Parlament pozdravlja nedavno uveljavitev prepovedi delovanja ruskih propagandnih medijev, kot sta Sputnik TV in RT v EU.

Parlament Evropsko unijo poziva, naj oblikuje skupno strategijo za soočanje z izzivom dezinformacij, vključno z uvedbo posebnih sankcij za tuje vmešavanje in dezinformacijske kampanje. Poslanke in poslanci vztrajajo tudi, da je treba v ozaveščanje javnosti in širjenje splošnih informacij vključiti organizacije civilne družbe. Poročilo je bilo sprejeto s 552 glasovi za, 81 proti in 60 vzdržanimi glasovi.

Svoboda govora je temelj demokracije

"Korupcija in laži so ogromna grožnja," so danes sklenili prisotni in dodali, da je svoboda govora temelj demokracije.

Spomnili so tudi, da je Mehika sicer obsodila Putinovo agresijo na Ukrajino in da ima dobre politične cilje, vendar mora še veliko narediti, da izboljša stanje človekovih pravic.

"Tudi če ubiješ kurirja, sporočevalca, ne ubiješ sporočila. Čeprav smo v Evropski uniji, ne bomo zaprli oči pred kršenjem svoboščin drugod po svetu," so dodali. Izid današnjega glasovanja bo znan zvečer.