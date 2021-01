Svet zadržano vstopil v leto 2021. V Wuhanu množično praznovanje. #video

Svet je vstopil v leto 2021. Zaradi pandemije covida-19 so novo leto skoraj povsod pričakali zadržano in brez javnih praznovanj, ponekod pa so vseeno pripravili tradicionalne ognjemete, a brez običajnih velikih množic. Povsem drugače pa so novo leto praznovali v kitajskem mestu Wuhan, kjer je tudi prvič izbruhnil koronavirus. Na ulici mesta se je zbrala več tisoč glava množica.

Kot prvi so v četrtek ob 11. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati, uro pozneje so prihod leta 2021 pozdravili na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije. Zadnja pa sta v leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času vstopila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok, piše STA.

V Evropi brez tradicionalnih praznovanj

V Evropi tako kot večinoma drugod po svetu zaradi novega koronavirusa ni bilo tradicionalnih javnih silvestrovanj. Marsikje, med drugim v Nemčiji, je javno življenje zaustavljeno. Odpovedano je bilo tudi tradicionalno silvestrovanje z ognjemetom ob Brandenburških vratih v Berlinu, je pa tam potekala prireditev brez obiskovalcev, ki jo je v živo prenašala televizija. Po navedbah berlinske policije in gasilcev je silvestrska noč v nemški prestolnici tokrat minila mirneje kot običajno.

Prvi v Evropi so v novo leto vstopili v Grčiji.

V Franciji se je v četrtek ob 20. uri začela policijska ura, spoštovanje tega in preostalih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa je nadzorovalo 100 tisoč policistov in žandarjev. Pionir elektronske glasbe Jean-Michel Jarre je medtem imel virtualen silvestrski koncert iz digitalno obnovljene pariške katedrale Notre-Dame.

Iz Francije poročajo tudi o nezakonitih velikih silvestrskih zabavah, na katerih se je kljub epidemioloških ukrepom zbralo na tisoče ljudi. Na eni od njih, ki je potekala v mestu Rennes, se je zbralo celo 2.500 ljudi. Po navedbah policije so udeleženci prišli tudi iz drugih koncev Francije in celo iz tujine.

V Franciji je ob polnoči v soju lučk zažarel Eifflov stolp.

Ulice Londona, kjer zaradi novega, izredno nalezljivega seva novega koronavirusa veljajo še posebej strogi omejitveni ukrepi, so bile po poročanju tujih tiskovnih agencij ob prehodu v novo leto prazne. Tudi ulice ruskih mest so bile minulo noč precej mirnejše kot običajno. V Moskvi so sicer priredili tradicionalen ognjemet, a so se morali restavracije, bari in drsališča na prostem zaradi pandemije zapreti pred polnočjo. Moskovski župan je prebivalce ruske prestolnice pozval, naj ostanejo doma in praznujejo v družinskem krogu.

Tudi v danski prestolnici Koebenhavn so novo leto pričakali z ognjemeti, v norveškem Oslu in finskih Helsinkih so jih odpovedali, ognjemet v švedskem Stockholmu pa so v živo prenašali po televiziji. V Italiji so zaradi policijske ure vstop v novo leto praznovali večinoma prek spleta. V prestolnici so ognjemeti prepovedani do 6. januarja.

Z ognjemetom so postregli tudi v ruski prestolnici.

V Italiji, Nemčiji, Franciji smrtne žrtve

Iz Italije, Nemčije in Francije pa kljub številnim omejitvam in prepovedim praznovanj poročajo o smrtnih žrtvah zaradi poškodb. V italijanskem mestu Asti v deželi Piemont na severu države je zaradi poškodb trebuha spričo uporabe petarde umrl 13-letnik, je sporočila policija. V Italiji se je s pirotehniko ob tokratnih praznovanjih poškodovalo več deset ljudi, a znatno manj kot običajno med silvestrovanji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V nemški deželi Brandenburg je po nesreči z doma narejeno pirotehniko umrl 24-letnik. Tudi v Alzaciji na vzhodu Francije je bila pirotehnika usodna za 24-letnega moškega, ki je umrl za posledicami hudih poškodb glave.

Zadnji v novo leto vstopili na Bakerjevem in Howlandovem otoku

Za Evropo so v novo leto vstopili v delih Južne Amerike, najprej v delih Argentine, Urugvaju, Paragvaju ter večini Brazilije in Čila. V brazilskem Riu de Janeiru, kjer običajno potekajo množična silvestrovanja, so bili ognjemeti in koncerti tokrat prepovedani, med 20. uro in 3. uro po krajevnem času pa so veljale še strožje omejitve kot sicer med pandemijo. Med drugim ni deloval javni promet, prepovedan je bil dostop do plaž, prepovedane so tudi zasebne zabave.

V ZDA je leto 2021 najprej, danes ob 6. uri po srednjeevropskem času, pričakala vzhodna obala. V New Yorku, kjer se običajno zberejo velike množice ljudi, se je kristalna krogla tokrat spustila na skoraj prazen Times Square. Pričakalo jo je le nekaj deset izbranih predstavnikov zdravstvenih delavcev kot simbol lanskega boja celotnega sveta proti koronavirusu.

Times Square je bil letos prazen. Foto: Reuters

Milijoni ostalih Američanov so ostali doma in si spuščanje krogle ter prireditev ob novem letu s številnimi zvezdniki ogledali na televiziji ali spletu. Ob 7. uri po srednjeevropskem času se je novo leto začelo tudi v večjem delu Srednje Amerike, najkasneje pa na tihomorskih Bakerjevem otoku in Howlandovem otoku, navaja STA.

V Wuhanu množična praznovanja

In če so novoletna praznovanja po svetu spremljale številne omejitve in prepovedi, so bile razmere povsem drugačne v kitajskem mestu Wuhan, kjer je pred letom dni tudi prvič izbruhnil koronavirus, ki je svet pahnil v pandemijo in zdravstveno krizo. V središču mesta se je zbrala več tisoč glava množica, kjer so s spuščanjem balonov pozdravili vstop v leto 2021.