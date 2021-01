Takšna je bila silvestrska noč v središču Ljubljane #foto

Letošnji skok v novo leto je zaradi ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa minil precej drugače kot po navadi. Tako na silvestrovanjih doma kot tudi na javnih mestih. Tradicionalna množična silvestrovanja na prostem so bila odpovedana, prepovedani so bili ognjemeti. Policisti so, v povezavi s spoštovanjem veljavnih vladnih odlokov, v zadnjih 24 urah izrekli 32 opozoril in izdali 20 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov.

Čeprav organiziranih javnih prireditev ni bilo, pa je bila silvestrska noč za policiste delavna. Za varnost na terenu jih je skrbelo več kot 700, skupno pa so obravnavali 11 prometnih nesreč, 120 kršitev javnega reda in miru ter 20 kaznivih dejanj.

Javni red in mir je bil na silvestrovo kršen v 46 primerih na javnih krajih in 74-krat v zasebnih prostorih, so sporočili z Generalne policijske uprave. Devet kršiteljev so policisti pridržali.

Obravnavali so tri kazniva dejanja nasilja v družini, zaradi zaščite žrtev nasilja v družini pa so dvema osebama izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo največ premoženjskih kaznivih dejanj.

Pridržali dva vinjena voznika in zasegli štiri vozila

Na področju prometne varnosti so v zadnjih 12 urah obravnavali deset prometnih nesreč s premoženjsko škodo in eno, v kateri je prišlo do hudih telesnih poškodb. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika ter zasegli štiri vozila zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov.

Foto: STA V preteklih 12 urah so na interventno številko policije 113 sprejeli 1178 klicev. Med 318 interventnimi klici, na podlagi katerih so posredovali, je 15 dogodkov zahtevalo nujno ukrepanje.

Policisti so v zadnjih 12 urah po državi opravili tudi več poostrenih nadzorov, pri katerih so nadzirali kriminalna žarišča in ugotavljali kazniva dejanja in prekrške.

V povezavi s spoštovanjem veljavnih vladnih odlokov so v zadnjih 24 urah pri približno dva tisoč nadzorih izrekli 32 opozoril in izdali 20 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. Koliko je bilo kršitev prepovedi gibanja v nočnem času, nimajo podatka. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi 21 prejetih prijav občanov.