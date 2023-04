Švedska preizkuša svoje vojaške zmogljivosti

Namen tokratnih vojaških manevrov je po navedbah švedskih oboroženih sil usposabljanje za primer obsežne kopenske, zračne in morske invazije na to skandinavsko državo.

Poleg domače tudi pripadniki drugih vojsk

"Glavna odgovornost švedskih oboroženih sil je braniti Švedsko in njene interese, naše pravice in demokracijo. Vaje so dober način za krepitev, sporočanje in preizkušanje naših vojaških zmogljivosti. Zato je izvajanje obsežnih in naprednih vaj ključnega pomena za oblikovanje močnejše obrambe," je na svoji spletni strani sporočila švedska vojska.

Vaje bodo izvajali predvsem na jugu države in v okolici otoka Gotland v Baltskem morju, a na varni razdalji od teritorialnih voda ruske enklave v Kaliningradu.

Poleg domače vojske bodo v vaji sodelovali pripadniki vojsk ZDA, Združenega kraljestva, Nemčije, Francije, Ukrajine, Avstrije, Poljske, Norveške, Danske, Finske in vseh treh baltskih držav.

Medtem ko je Finska v začetku meseca postala 31. članica Nata, pa Švedska, ki je za članstvo zaprosila istočasno, zaradi zadržkov Madžarske in Turčije na vstop v zavezništvo še čaka.