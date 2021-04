Švedska na vrhu Evrope glede na število novih okužb s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedska je imela v zadnjih sedmih dneh več novih primerov okužbe s koronavirusom kot katerakoli druga država v Evropi, poroča The Guardian. Število hospitaliziranih ljudi zaradi težje oblike prebolevanja covid-19 že od začetka epidemije ni bilo tako visoko kot v zadnjih dneh, vendar število smrti ostaja relativno nizko oziroma ne sledi preostalim trendom. Švedi to pripisujejo temu, da jim je uspelo velik del ranljivih skupin, predvsem starejše in oskrbovance v domovih za ostarele, že cepiti. V državi z več kot desetimi milijoni prebivalcev je zaradi koronavirusa umrlo že več kot 13 tisoč ljudi.

Švedska verjela v čredno imunost

Švedska je bila znana kot država, ki je zavračala ukrepe proti koronavirusu in se zanašala na čredno imunost. Že konec lanskega leta je bila skandinavska država zaradi naraščajočih primerov obolenj prisiljena začeti uvajati določene ukrepe, v zadnjih mesecih pa so tudi Švedi zaprli del javnega življenja.