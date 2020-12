V Avstriji porast bolnikov na intenzivni negi

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 2.588 novih okužb z novim koronavirusom. V to število so vključeni tudi rezultati množičnega testiranja. Hkrati se v zadnjih 24 urah potrdili 57 smrti bolnikov s covid-19. Ponovno se je povečalo število bolnikov na intenzivni negi, in sicer za 17.