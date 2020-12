Na Hrvaškem najvišja incidenca okužb med članicami EU

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5.798 testih potrdili 1.472 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 65 bolnikov s covid-19, je objavil nacionalni štab civilne zaščite na današnji novinarski konferenci. Kot so dodali, je 14-dnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev na Hrvaškem najvišja med članicami Evropske unije.

Število na novo okuženih v zadnjih 24 urah je nekoliko nižje kot prejšnji ponedeljek, ko so na Hrvaškem potrdili 1.886 okužb. V ponedeljek pred tem je bilo 1.830 okužb, je spomnil vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Na Hrvaškem praviloma ob ponedeljkih potrdijo manj novih okužb, ker ob nedeljah opravijo manj testiranj kot ob delavnikih, poroča STA.

Capak je poudaril, da je 14-dnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev najvišja med 27 članicami EU in znaša 1.196,6. Stopnja smrtnosti zaradi covid-19 je 628,5 na milijon prebivalcev.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 534 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 64 novih primerih. V Primorsko-goranski županiji so imeli 25 okuženih v 24 urah, kar je občutno manj kot v preteklih dneh. Pojasnili so, da so v preteklih 24 urah testirali samo nujne primere.

Na Hrvaškem je trenutno 22.769 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2.857 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih je 284 ljudi. V samoizolaciji je nekaj več kot 54 tisoč ljudi.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zaznali prvi primer, so potrdili skoraj 177.400 okužb z novim koronavirusom. Opravili so nekaj manj kot 888.100 testov. Do zdaj je umrlo 2.705 covidnih bolnikov. Okrevalo je nekaj manj kot 151.900 obolelih, so še povedali.

Srednje šole začele pouk na daljavo

V hrvaških srednjih šolah so danes začeli izvajati pouk na daljavo, prav tako v nekaterih osnovnih šolah v višjih razredih. Pouk na daljavo bo potekal samo v tem tednu, ki je zadnji pred zimskimi šolskimi počitnicami. Počitnice bodo trajale do 18. januarja. Za tem načrtujejo, da se bo pouk nadaljeval v šolskih učilnicah.

Na Hrvaškem ugibajo, ali bo nacionalni štab civilne zaščite za prihajajoče praznike omejil gibanje državljanov kot spomladi, ko so ljudje potrebovali posebno dovoljenje za odhod od doma. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes potrdil, da se bodo do konca tedna odločili, ali bodo spreminjali epidemiološke ukrepe po 21. decembru. Napovedal je, da bodo zastavili "določen okvir", čeprav se, kot je dejal, zavedajo, da ne obstaja ukrep, ki bi nadomestil odločitev posameznikov, da se družijo ali potujejo v prazničnem času, še poroča STA.