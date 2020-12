V bolnišnicah se zdravi 1.320 bolnikov, od tega 208 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 48 bolnikov.

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs ter vladni govorec Jelko Kacin.

Kacin: Epidemija se še ne umirja, razmere se izboljšujejo

Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem povedal, da je število novoodkritih primerov še vedno visoko. "Epidemija se še ne umirja. A primerjava med tem in preteklim vikendom vseeno daje upanje, da se razmere počasi izboljšujejo, vsaj kar se tiče števila novo okuženih."

Najboljše v Osrednjeslovenski regiji, najslabše v Posavju

Najslabše epidemiološko stanje je še vedno v Posavski regiji, najboljše pa v Osrednjeslovenski in Goriški.

Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 80 novih pacientov, odpuščenih pa 48 covid-19 pacientov. V soboto je bilo odpuščenih 52, kar pomeni, da je bilo čez vikend odpusta skupaj 100. Skupaj je sicer bolnišnično oskrbo v nedeljo potrebovalo 1320 pacientov, intenzivno nego pa 208, še pojasnil Kacin.

V domovih za starejše je na novo ozdravljenih 23 stanovalcev in 48 zaposlenih. Na novo okuženih je 40 stanovalcev in 13 zaposlenih. Kar 32 okužb je bilo med stanovalci Doma za starejše Črnomelj.

Primerjava s prejšnjo nedeljo: tokrat nekaj manj okužb

V soboto smo v Sloveniji potrdili 830 novih okužb (delež pozitivnih testov je znašal 31,3 odstotka), umrlo pa je 22 ljudi. V nedeljo pred tednom dni smo okužbo potrdili pri 480 ljudeh, pozitivnih pa je bilo 27,4 odstotka vseh testiranih.

Sprostitve na ravni celotne države

Vlada je omilila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19, ki bodo veljali od 15. do vključno 23. decembra. V tem času se na območju celotne države nazaj vzpostavlja javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, higienska nega (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov), bančne storitve, zavarovalniške storitve in druge finančne storitve.

Ponekod se odpirajo tudi trgovine z oblačili in obutvijo

V štirih statističnih regijah (osrednjeslovenska, goriška, obalno-kraška in gorenjska), ki imajo najboljšo epidemiološko sliko, se poleg tega odpirajo še trgovine z obleko, trgovine z obutvijo, trgovine s športno opremo in avtosaloni. Pomerjanje oblačil in obutve v teh trgovinah ni dovoljeno.

Z aplikacijo tudi iz domače občine

V štirih statističnih regijah se za uporabnike aplikacije #Ostanizdrav odpravlja tudi omejitev gibanja na občino. Tisti, ki uporabljajo aplikacijo, se bodo torej lahko gibali na območju celotne regije, kjer imajo prebivališče, ne več samo po posameznih občinah.