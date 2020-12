Danes je pričakovati dodatna pojasnila o sproščanju ukrepov

Trenutni protikoronski ukrepi veljajo še danes, saj je vlada v nedeljo za torek napovedala njihovo začasno delno omilitev. Do 23. decembra bo med drugim v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. Dodatna pojasnila o omilitvah in odzive nanje je pričakovati danes.

Vlada je sinoči omilila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, ki bodo veljali od 15. do vključno 23. decembra. V celotni Sloveniji bo sproščen javni potniški promet, odprti bodo frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V štirih regijah z najboljšo epidemiološko sliko bodo odprte še nekatere druge dejavnosti, prav tako bo v teh regijah uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine, a znotraj svoje regije.

Po sobotnem posvetu vlade s predstavniki zdravstva in gospodarstva se je sinoči na Brdu pri Kranju sestala ožja vladna ekipa, ki je nadaljevala razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije in nekatere omilila. Kot je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša, se:

1. v Sloveniji se od torka do vključno 23. 12. 2020 v omejenem obsegu:

- vzpostavlja nazaj javni potniški promet,

- odpirajo frizerski saloni,

- odpirajo cvetličarne,

- odpirajo avtopralnice,

- odpirajo kemične čistilnice,

- higienska nega (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov),

- bančne storitve,

- zavarovalniške storitve in

- druge finančne storitve.

2. v statističnih regijah Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska poleg zgoraj navedenih dejavnosti v omejenem obsegu odpirajo še:

- trgovine z obleko,

- trgovine z obutvijo,

- trgovine s športno opremo in

- avtosaloni.

Pomerjanje oblačil in obutve v teh trgovinah ni dovoljeno.

Uporabniki aplikacije se bodo lahko gibali znotraj svoje regije

V teh regijah se za uporabnike aplikacije #Ostanizdrav do vključno 23. 12. 2020 (in če vmes v njih ne bo poslabšanja epidemioloških razmer) odpravlja omejitev gibanja na občino. Tisti, ki uporabljajo aplikacijo, se bodo torej lahko gibali na območju celotne regije, kjer imajo prebivališče, in ne več samo po posameznih občinah. V drugo regijo, tudi če ima ta dobro epidemiološko sliko, pa še vedno ne bodo smeli.

Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo druge omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja.

Kot je še zapisal Janša, lahko v skladu z načrtom sproščanja oziroma zaostrovanja ukrepov v naslednjih dneh po posamičnih regijah prihaja do sprememb, saj se dnevno spremlja obremenjenost zdravstvenega sistema ter sedemdnevno povprečje okužb po statističnih regijah.

V četrtek bo vlada določila režim v času praznikov

"Vlada bo na seji v četrtek obravnavala najnovejše epidemiološke podatke ter v skladu s splošnimi smernicami EU določila režim omejitev v času božiča in novoletnih praznikov. Vlada poziva vse delodajalske in sindikalne centrale, da aktivno komunicirajo s članstvom in javnostmi v smislu upoštevanja ukrepov. Samo tako se lahko izognemo zaostritvam v času praznikov," je še zapisal.

Vlada se po njegovih besedah zahvaljuje zdravstvenim delavcem in vsem, ki upoštevajo omejitvene ukrepe ter varujejo zdravje in življenja. "Z vami nam je epidemijo uspelo zaustaviti prej, preden bi presegla zmogljivosti našega zdravstva," je dejal.

Ob tem je pozval k namestitvi aplikacije #Ostanizdrav in izpolnitvi prijave za cepljenje proti koronavirusu. "Naše gibanje z aplikacijo bo postalo bolj varno, s cepljenjem pa sčasoma spet normalno," je poudaril.

K spoštovanju ukrepov je tako izvajalce kot uporabnike dejavnosti, ki jih bodo sprostili, na Twitterju pozval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pri tem je izpostavil ohranjanje medsebojne razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok, piše STA.

Tonin: Samo skupaj nam lahko uspe premagati covid-19

Pozivu k spoštovanju ukrepov se je pridružil tudi minister za obrambo Matej Tonin. "Samo skupaj nam lahko uspe premagati covid-19. Upoštevajmo preproste ukrepe: nosimo maske, skrbimo za higieno rok, držimo razdaljo, redno zračimo prostore, naložimo si aplikacijo #Ostanizdrav in izpolnimo prijavo za cepljenje proti koronavirusu," je tvitnil.

Minister za zdravje Tomaž Gantar se je prav tako zahvalil zdravstvenim delavcem in vsem, ki upoštevajo omejitvene ukrepe ter varujejo zdravje in življenja. Delodajalske in sindikalne centrale je pozval, da naj aktivno nagovorijo člane in vse zaposlene o namenu in smislu upoštevanja ukrepov. "Samo tako se lahko izognemo zaostritvam v času praznikov ter jih preživimo čim bolj mirno in varno," je poudaril. Pridružil se je tudi pozivu k namestitvi aplikacije in izpolnitvi prijave za cepljenje.

Pozivom se je pridružil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, piše STA.