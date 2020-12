Aplikacija, ki bo omogočala prehajanje med občinami #video

Prebivalci štirih statističnih regij, ki so pri spopadanju z novim koronavirusom najbolj uspešni, bodo lahko od jutri naprej svojo občino zapustili, če bodo imeli nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav. Poglejte si, kje jo lahko namestite in kako deluje.

Vlada je omilila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, ki bodo veljali od 15. do vključno 23. decembra. V štirih statističnih regijah z najboljšo epidemiološko sliko ( Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska) bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine, a znotraj svoje regije.

Aplikacija, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak od nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe, pravijo na vladi.

Kje najdem aplikacijo #OstaniZdrav Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android si aplikacijo pridobite in namestite v spletni trgovini z aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako #OstaniZdrav. Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom iOS si aplikacijo pridobite in namestite na spletnem mestu Apple, kjer je dostopna z oznako #OstaniZdrav.

Kot pojasnjujejo na vladi, boste po namestitvi hitro in zanesljivo obveščeni o srečanjih z uporabniki aplikacije, ki so morda okuženi ali so bili v stiku z okuženo osebo, pa se tega niti niso zavedali in zato pomenijo tveganje za prenos okužbe virusa tudi na nas.

Aplikacija ne razkrije niti lokacije niti identitete okužene osebe

Aplikacija ne razkrije niti lokacije niti identitete okužene osebe, sporoči samo, da sta se dve osebi srečali. Funkcije aplikacije lahko kadarkoli onemogočimo ali aplikacijo v celoti izbrišemo. S tem se bodo izbrisale tudi vse informacije, ki jih je aplikacija shranila. Mobilna aplikacija prav tako ne sledi lokaciji uporabnika, niti nima dovoljenja, da bi to lahko počela.

Opozorilo, če ste bili v stiku z okuženim

Aplikacija bo enkrat na dan preverila, ali ste bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom. To preverjanje se izvaja le na vašem mobilnem telefonu. Če bo preverjanje potrdilo stik, se vam bo prikazalo opozorilo.