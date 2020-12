Koronavirus usoden za legendarnega hrvaškega trenerja

Foto: Reuters

Otto Barić, ki bi junija prihodnje leto praznoval 88. rojstni dan, je v Zagrebu umrl za posledicami okužbe z novim koronavirusom, pišejo številni hrvaški mediji.

Najbolj priljubljen Hrvat med Avstrijci oziroma najbolj priljubljen Avstrijec med Hrvati, kot so pravili temu legendarnemu trenerju, se je rodil v Avstriji in si tam tudi ustvaril trenersko ime.

Nase je že leta 1971 opozoril na klopi Wacker Innsbrucka, takrat ga je senzacionalno popeljal do prvega naslova avstrijskega prvaka v zgodovini kluba. Pri naših severnih sosedih je vodil še številne druge klube, najbolj pa se je izkazal kot trener dunajskega Rapida in takratnega Casina Salzburga (današnjega Red Bull Salzburga).

Z Rapidom je bil trikrat avstrijski prvak, igral pa je tudi v finalu pokala pokalnih zmagovalcev leta 1985, v katerem je izgubil proti Evertonu. S Salzburgom je bil dvakrat avstrijski prvak, leta 1994 pa prišel vse do finala pokala UEFA, v katerem je klonil proti milanskemu Interju. Enkrat je do naslova avstrijskega prvaka popeljal tudi graški Sturm.

Prizor s povratne tekme dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004 novembra 2003 v Ljubljani. Po remiju z 1:1 v Zagrebu so Hrvati za Bežigradom z golom Dada Prša zmagali z 1:0 in se uvrstili na zaključni turnir, na katerem so potem v zahtevni skupini skupaj s Francijo, Anglijo in Švico obstali v predtekmovanju. Foto: Reuters

Leta 2003 je poskrbel za slovenske solze

Na Hrvaškem je vodil zagrebško Lokomotivo, na klopi katere je daljnega leta 1964 začel svojo bleščečo trenersko pot. Vodil je še zagrebški Dinamo, tudi z njim je bil tako državni kot pokalni prvak, in se dvakrat v vlogi klubskega trenerja preizkusil tudi zunaj avstrijskih meja. Eno sezono je sedel na klopi nemškega Stuttgarta, eno leto pa je prebil v vlogi trenerja turškega velikana Fenerbahčeja.

Med letoma 1999 in 2001 je bil selektor Avstrije, med letoma 2002 in 2004 pa sedel na klopi Hrvaške. Iz tega obdobja Slovenci nanj nimamo najlepših spominov. V dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 na Portugalskem je namreč izločil prav Slovenijo. Nazadnje je med letoma 2006 in 2007 vodil Albanijo, kar je bila njegova zadnja trenerska služba. Tudi takrat se je udaril s Slovenijo in z njo v gosteh remiziral brez zadetkov. Selektor Slovenije je bil takrat Matjaž Kek.

Hrvati ga pomnijo tudi kot pomočnika Ćira Blaževića na prvem velikem nogometnem tekmovanju v zgodovini samostojne Hrvaške, evropskem prvenstvu v Angliji leta 1996, na katerem so Hrvati v četrtfinalu izpadli proti poznejši evropski prvakinji Nemčiji.

Vest o smrti Otta Barića so z žalostjo sprejeli številni njegovi nekdanji delodajalci:

Die Rapid-Familie trauert: Otto „Maximale“ #Baric ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit Rapid wurde er 3x Meister, 4x Cup-Sieger, 3x Supercup-Sieger und erreichte er 1985 das Europacup-Finale. Ruhe in Frieden, Otto 🖤💚#SCR2020 #skrapid #RIP

📷 GEPA pictures pic.twitter.com/vMfOMvNwAe — SK Rapid (@skrapid) December 13, 2020

"Mit Otto #Baric ist ein Großer von uns gegangen. Er hat den Offensivfußball nach Österreich gebracht und Sturm in neue Höhen katapultiert. Das Jahr 2020 hat der Sturmfamilie die nächste Legende genommen. Wir werden unsere Helden wie Otto Maximale nie vergessen."-Christian #Jauk pic.twitter.com/GbGSxyuL7x — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 13, 2020