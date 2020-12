V ZDA se pripravljajo na začetek cepljenja proti covid-19

V ZDA naj bi se v ponedeljek začelo množično cepljenje proti covid-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Potem ko je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) v petek izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva, bodo prvih 2,9 milijona odmerkov danes začeli razpošiljati po vseh zveznih državah.

Kot je dejal general Gustave Perna, ki nadzoruje distribucijo cepiva, bo več kot sto bolnišnic in drugih distribucijskih centrov od ponedeljka do srede prejelo cepivo, s katerim bodo cepili skoraj tri milijone ljudi. Odmerke cepiva, shranjene v zabojih s suhim ledom, ki ohranja temperaturo pri minus 70 stopinjah Celzija, bodo danes odposlali iz tovarne podjetja v Kalamazooju v Michiganu, piše STA.

General Perna, ki nadzira obsežno logistično operacijo, je današnji dan primerjal z dnevom D, prelomno vojaško operacijo v drugi svetovni vojni. "Popolnoma sem prepričan, da bomo varno razdeljevali to dragoceno dobrino, to cepivo, potrebno za premagovanje sovražnika covid-19," je dejal novinarjem.

Cepljenje odsvetujejo ljudem s hudimi alergijskimi reakcijami

Dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covid-19, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala v petek zvečer. FDA je sporočil, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa cepljenje ljudem, ki imajo zgodovino hudih alergijskimi reakcij. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergične reakcije.

Pfizerjevo cepivo, ki se je med testi izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo, je poleg ZDA doslej odobrilo še pet držav, in sicer Velika Britanija, Bahrajn, Kanada, Savdska Arabija in Mehika. V ZDA, kje so do zdaj potrdili že skoraj 16 milijonov okužb z novim virusom, so v zadnjih petih dneh potrdili 1,1 milijona novih okužb, število smrti zaradi covid-19 pa se približuje številki 300 tisoč, piše STA.