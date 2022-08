To je mogoče le pri nas: svatje zaplesali kar sredi ceste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veselje ne pozna meja, še posebej kadar praznujemo ljubezen. "To je mogoče le pri nas," je posnetek svatov, ki sredi ceste v Sarajevu plešejo kolo, komentiral uporabnik Facebooka. Mimo so vozili avtomobili, a to njihovega prešernega razpoloženja ni zmotilo. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, deležen pa je različnih odzivov.