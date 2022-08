Vozniki niso mogli verjeti svojim očem: to si je privoščil voznik skiroja #video

Na Facebook strani Prometne zgode in nezgode, kjer ljudje delijo takšne in drugačne prometne zgodbe, so objavili posnetek, na katerem se voznik električnega skiroja brezbrižno pelje po jadranski magistrali, za njim pa nastaja kolona vozil. Ostali vozniki so bili presenečeni, ko so ugotovili, da je prav to razlog, zakaj se premikajo tako počasi, poroča Večernji list.

"Vsak dan se vozim po tej cesti in grozno je, kaj si dovolijo vozniki skirojev," je pod objavo posnetka zapisal eden od uporabnikov.

Nekateri električni skiroji lahko dosežejo velike hitrosti, tudi do 65 kilometrov na uro. Kljub temu se je z njimi prepovedano voziti po cesti.