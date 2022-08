Študija: zaradi teh majhnih baterij na urgencah vse več otrok

Najnovejša študija, ki so jo v ponedeljek objavili v reviji Pediatrics, razkriva, da vse več majhnih otrok poje majhne litijeve baterije, znane tudi kot gumbne baterije. Njihovo uživanje ima lahko resne posledice, celo smrt. Kljub osveščanju staršev so med letoma 2010 in 2019 zaradi poškodb v Združenih državah Amerike zabeležili 7.032 urgentnih obiskov, kar je dvakrat več kot med letoma 1990 in 2009, še navajajo v študiji.

Urgentni obisk zaradi pogoltnjene baterije se v povprečju zgodi vsako uro in 25 minut pri otrocih, mlajših od 18 let, ugotavljajo v študiji. Najbolj ogroženi so mlajši od petih let, predvsem malčki, stari od enega do dveh let, ki najpogosteje tisto, kar najdejo, dajo v usta.

Gumbne baterije so krive za poškodbe pri več kot 87 odstotkih obiskov, še o študiji poroča CNN.

"Tudi po odstranitvi iz naprave, ki jo napajajo, litijeve gumbne baterije še vedno vsebujejo visok odstotek litija. Ko se baterije zataknejo v otrokovem grlu, lahko slina sproži kemično reakcijo, ki lahko že v dveh urah močno opeče požiralnik in povzroči perforacijo požiralnika, paralizo glasilk ali celo erozijo v sapniku," so opozorili v otroški bolnišnici v Filadelfiji. Foto: Shutterstock

Emmetta v petih letih šestkrat operirali

To se je leta 2010 zgodilo enoletnemu Emmettu Rauchu, ki je po besedah ​​njegovih staršev, Karle in Michaela Raucha, pojedel gumbno baterijo, ki je padla iz daljinskega upravljalnika DVD-predvajalnika.

"Baterija je dobesedno zažgala njegov požiralnik," sta delila na Emmett's Fight Foundation, spletni strani neprofitne fundacije, ki sta jo ustanovila za izobraževanje drugih staršev o nevarnostih gumbnih baterij. Baterija je opekla tudi živce Emmettovih glasilk. Da bi rešili zaplete zaradi poškodb, je Emmett v petih letih prestal šest operacij, vključno z zamenjavo celotnega požiralnika z delom črevesja.

Najdemo jih praktično povsod

Gumbne baterije najdemo povsod, tudi tam, kjer morda ne bi pomislili, so opozorili pri Nacionalnem centru za nadzor nad zastrupitvami.

Takšne baterije so v utripajočih ali animiranih okraskih, pritrjenih bralnih lučkah, v pojočih voščilnicah. Drugi običajni predmeti, ki vsebujejo litijeve baterije, so kalkulatorji, digitalni termometri, brezplamenske sveče, utripajoči nakit, ročne igre in igrače, slušni aparati, laserski kazalci, svetleče odbijajoče se žoge, svinčniki, mini daljinski upravljalniki, števci korakov in športni sledilniki, govorne in zvočne knjige in seveda avtomobilski ključi in pametne ure.

Otroci vedno najdejo pot

Nova študija je analizirala podatke iz nacionalnega sistema elektronskega nadzora poškodb ameriške komisije za varnost potrošniških izdelkov, ki spremlja obiske urgentnih sob v več kot sto bolnišnicah v Združenih državah Amerike. Analiza je pokazala, da je zaužitje baterije predstavljalo večino (90 odstotkov) teh obiskov urgence, sledijo obiski zaradi vstavljanja baterije v nos (5,7 odstotka), ušesa (2,5 odstotka) in v usta brez požiranja (1,8 odstotka).

Čeprav niso tako resne kot zaužitje, lahko litijeve baterije, zataknjene v ušesu ali nosu, povzročijo resne poškodbe, kot je predrtje nosnega septuma ali bobniča, izgubo sluha ali paralizo obraznega živca, so še opozorili v poročilu. Foto: Shutterstock