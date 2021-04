Raziskovalci ameriške univerze Harvard so potrdili domnevo, da kronični stres vodi v plešavost. Kot so zapisali v študiji, ki jo je objavila revija Nature, hormoni, ki se sproščajo ob stresu, dobesedno "uspavajo" matične celice lasnega mešička. Posledično se omenjene celice ne regenerirajo oziroma ne obnavljajo več in lasje nehajo rasti.

"Spanje" lasnih mešičkov

Ko so raziskovalci uspešno potrdili povezavo med hormoni, ki se sproščajo ob stresu in regeneracijsko sposobnostjo celic lasnega mešička, so začeli iskati mehanizem za povezavo. Ugotovili so, da hormoni ne vplivajo neposredno na celice lasnega mešička, temveč na celice dermalne papile, ki imajo neposreden vpliv na celice lasnega mešička in se nahajajo neposredno pod porami v koži.

Je zdravilo molekula Gas 6?

Poskušali so ugotoviti, kako spodbuditi celice dermalne papile. Rešitev so našli v molekuli, poimenovani Gas 6, ki jo sicer izločajo prav te celice. "Tako v normalnih kot v stresnih razmerah nam je z dodajanjem molekule Gas 6 uspelo spodbuditi celice lasnega mešička, da so se 'zbudile'," je ugotovitve za Harvard Gazzete komentirala ena izmed avtoric študije in profesorica na Harvardu Ya-Chieh Hsu. Po njenih besedah je prav molekula Gas 6 za zdaj najverjetnejše zdravilo za plešavost.

Ugotovitve že patentirane

Ker so raziskovalci teste za študijo opravili na miših, bo preteklo še nekaj časa, preden bo mogoče vse skupaj ponoviti na ljudeh. Univerza Harvard je ugotovitve že zaščitila s patentom, po poročanju revije Harvard Gazzete iščejo tudi načine za komercializacijo potencialnega zdravila za plešavost.