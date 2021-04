Jill Biden je z modno izbiro preteklega tedna pritegnila precej pozornosti. Krajše krilo v kombinaciji z vzorčastimi hlačnimi nogavicami po mnenju modnih poznavalcev namreč ni najboljša izbira za prvo damo, nekateri kritiki na Twitterju pa so najlonke označili za cenene.

"Jill, si 70-letna prva dama, ne 17-letna gotska najstnica."

Jill,

you're a 70 year old First Lady not a 17 year old goth girl pic.twitter.com/5wni9ifseI — 🇺🇸The Censored K-9🇺🇸 @K92 on GAB (@canine2) April 4, 2021

"Sofisticirano seksi? Celotno opravo lahko najdemo v Forever 21. Meja dobrega oblačenja je tako nizka, da je to neverjetno."

Sophisticated sexiness? This entire outfit can be found at Forever 21.



The bar is so low it’s unbelievable. https://t.co/fetne7GPLV — Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) April 5, 2021

Ob tem so se pričakovano zvrstile primerjave z njeno predhodnico Melanio Trump, pri čemer so podporniki Trumpa zraven prilepili Melanijine najboljše oprave, njegovi nasprotniki pa izbrskali njene najbolj razgaljene. Ob tem so zapisali, da si je nekdanja prva dama privoščila "precej bolj cenene oprave", zato Jill "ne bi smeli kritizirati zaradi ene izbire najlonk".

First Lady Melania vs Madonna Wannabe Jill Biden. Desperately Seeking Attention pic.twitter.com/MchIfClgxQ — Steve Mudflap McGrew’s REMASCULATE Podcast! (@REMASCULATE) April 4, 2021

Jill so stopili v bran, češ da naj nosi, kar želi, ter ob tem spomnili na to, da je ne glede na politično pripadnost objektivizacija žensk zaradi njihove oprave povsem neprimerno. Pa naj gre za Melanio ali Jill.

We get it, depending on which side of the aisle you fall it’s cool to trash Melania Trump or Jill Biden’s wardrobe because objectifying women based on clothing choices is fine as long they’re not on your “team”. pic.twitter.com/YlAWHHNzEc — Britt 🧂 (@TweetsByBritt) April 5, 2021

Preverite tudi: