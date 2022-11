Poglejte, kako so za letošnje praznike okrasili Belo hišo #foto

Koncept enotnosti opisuje dušo naroda, je dejala Jill Biden. Duša ameriškega naroda je in je vedno bila v prvih besedah ameriške ustave Mi, ljudstvo, je dejala na dogodku v Beli hiši, na katerem je počastila prostovoljce, ki so krasili Belo hišo med podaljšanim prazničnim koncem tedna ob zahvalnem dnevu. Poslopje je krasilo 150 prostovoljcev, med njimi sestri prve dame.

"Vrednote, ki nas združujejo, je mogoče najti povsod okoli vas, vero v možnosti in optimizem ter enotnost. Soba za sobo predstavlja tisto, kar nas združuje med prazniki in vse leto," je dejala prva dama ZDA.

Javno dostopne sobe Bele hiše so posvečene med drugim počastitvi in spominu na umrle bližnje, besedam in zgodbam, prijaznosti in hvaležnosti, hrani in običajem, naravi in rekreaciji, pesmim in zvokom, enotnosti in upanju, veri in svetlobi ter otrokom.

77 božičnih drevesc in več kot 83 tisoč barvnih lučk

Okrasitev vključuje več kot 83 tisoč utripajočih lučk na drevesih, vencih in drugih predmetih, 77 božičnih dreves in 25 vencev zunaj Bele hiše, 12 tisoč okraskov, nekaj manj kot 4.500 metrov traku in več kot 1.600 zvončkov.

Božična drevesa z zrcalnimi okraski zlate zvezde z imeni padlih pripadnikov vojske stojijo ob upodobitvah gozdnih živali ter psa in mačke predsednika Joeja Bidna - Komandanta in Willow, razobešeni so različni kuharski recepti.

V goste prihaja Emmanuel Macron

Po pričakovanjih bo Belo hišo za praznike obiskalo približno 50 tisoč obiskovalcev, vključno s turisti in gosti, ki so povabljeni na skoraj mesec dni trajajoče sprejeme. Med njimi bo tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se bo v četrtek v Beli hiši srečal s predsednikom Bidnom. Ta bo Macrona počastil s svojo prvo uradno državniško večerjo, odkar je januarja lani prevzel položaj.

