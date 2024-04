V Nemčiji splav do 12. tedna nosečnosti ne bi smel več biti kaznivo dejanje, je v danes objavljenem poročilu ocenila strokovna komisija, ki jo je imenovala nemška vlada. Strokovnjaki so mnenja, da bi morali ženskam z njihovim soglasjem v tem obdobju dovoliti splav.

V Nemčiji je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena v prvih 12 tednih nosečnosti pod pogojem, da gre nosečnica pred tem na posvetovanje. Dovoljena je tudi v primeru določnih zdravstvenih razlogov in po posilstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vendar pa so to izjeme po kazenskem zakoniku, ki določa, da je splav kaznivo dejanje.

Vlada kanclerja Olafa Scholza je zato v skladu s koalicijsko pogodbo imenovala strokovno komisijo, da bi preučila, v kolikšni meri bi lahko bil splav urejen izven kazenskega zakonika.

V danes objavljenem poročilu je komisija ocenila, da "temeljna nezakonitost splava v zgodnjih fazah nosečnosti ni sprejemljiva" in da bi zakonodajalec moral ukrepati in poskrbeti, da bo splav zakonit in nekaznovan, je povedala koordinatorka komisije Liane Wörner.

Splav ostaja nezakonit, kar ni pravično, je prepričana komisija

Čeprav pod določenimi pogoji ni kaznovan, namreč splav ostaja nezakonit, kar ni pravično, meni komisija. Poudarila je tudi, da sprememba za ženske ni formalnost, saj jim je pomembno, ali je njihovo početje zakonito ali nezakonito. Sprememba pa bi vplivala tudi na obveznosti zdravstvenih zavarovalnic.

Komisija je še menila, da bi pod določenimi pogoji, kot so zaščita pravic donatork in otroka, lahko bila dopustna darovanje jajčeca in nadomestno materinstvo.

Nemčija in Luksemburg sta namreč edini članici Evropske unije, v katerih je darovanje jajčec prepovedano, še navaja dpa.