Poljska vse bližje liberalizaciji pravice do splava

Iz Tuskove Državljanske koalicije so po tem na družbenih omrežjih izpostavili, da držijo svoje obljube in da bo parlament obravnaval vse predloge v zvezi s pravico do splava.

Na Poljskem je splav prepovedan. V zadnjih letih številni protesti.

Na Poljskem je splav prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Leta 1993 sprejeto zakonodajo so namreč leta 2020 v obdobju vladavine konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.

V zadnjih letih so se nato zvrstili številni protesti proti strogim omejitvam in bolj liberalno usmerjeni Tusk je lanske volitve dobil tudi z obljubo, da bo okrepil pravice žensk in poskrbel za liberalizacijo zakonodaje.

Poslanci, ki sedaj obravnavajo štiri predloge koalicije za liberalizacijo pravice do splava, so danes odločili, da jih bodo poslali posebni parlamentarni komisiji, ki bo skušala najti skupni imenovalec za predlog zakona, ki bi ga podprle vse stranke.

V enem od predlogov zakonov sredinska stranka Poljska 2050, ki jo vodi predsednik parlamenta Szymon Holownia, in Poljska ljudska stranka predlagata vrnitev k osnovni različici zakonodaje iz leta 1993, ki vključuje pravico do prekinitve nosečnosti v primeru hudih okvar ploda.

Državljanska koalicija si želi, da bi bil splav brez omejitev na voljo do 12. tedna nosečnosti. Stranka Nova Levica želi ob tem dekriminalizirati tudi pomoč pri splavu, ki jo je prav tako prepovedala predhodna vlada, pojasnjuje spletni portal Euractiv.

Pred potrditvijo še ena velika ovira

Tudi če bo parlament podprl liberalizacijo pravice do splava, pa je pred njo še ena pomembna ovira, saj ni pričakovati, da bo zakon podpisal konservativni poljski predsednik Andrzej Duda iz stranke PiS. Vladna koalicija pa nima nujne večine treh petin poslancev za zavrnitev njegovega veta.

V primeru zastoja bo tako na liberalizacijo zakonodaje treba počakati do predsedniških volitev v prihodnjem letu ob upanju, da bo Dudo nasledil liberalen kandidat, navaja AFP.