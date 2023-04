Strokovnjak pojasnil, kaj morate nujno storiti, če se znajdete na kraju terorističnega napada

Če se znajdete na kraju množičnega streljanja, se čim prej umaknite s kraja dogodka, če pa to ni mogoče, se nekam skrijte, zaklenite vrata ali jih blokirajte s pohištvom ter čim prej pokličite policijo. Pri tem je pomembno, da utišate zvonjenje svojega telefona, saj se je na primer med napadom v pariškem gledališču Bataclan novembra 2015 zgodilo, da so napadalci odkrili skrite žrtve ravno zato, ker so slišali zvonjenje njihovih telefonov, ko so jih klicali zaskrbljeni prijatelji in sorodniki, pojasnjuje Alexandre Rodde , francoski strokovnjak za področje terorizma in množičnih streljanj.

Rodde se je v Ljubljani udeležil mednarodne konference, ki jo je na temo terorizma in incidentov z množičnimi žrtvami pripravila Mednarodna policijska organizacija (IPO). Kot pravi, se je število strelskih napadov v Evropi v zadnjem obdobju res zmanjšalo, vendar je teh še vedno skrb vzbujajoče veliko.

V zadnjega pol leta v Franciji dva teroristična napada

Novembra lani je tako 22-letni islamski skrajnež v francoskem mestu Annecy v priporu napadel policista in ga poškodoval, nekaj dni pred lanskim božičem pa je 69-letni desničarski skrajnež v Parizu v napadu na Kurde ubil tri ljudi in tri ranil.

Leta 2021 je bilo v državah EU 15 terorističnih napadov, od tega pet v Franciji, trije v Nemčiji, dva na Švedskem ter po en v Španiji, Belgiji, Avstriji ter na Madžarskem in Danskem. Leta 2020 je bilo v državah EU 57 napadov, leta 2019 pa 55, je razvidno iz Europolovega poročila.

Pri tem Rodde poudarja, da mora biti naš cilj preprečevanje tovrstnih dogodkov in ne odzivanje nanje: "To je dolgoročna zgodba. Treba je načrtovati in se posvečati preventivi, ne pa se samo odzivati na napade."

Po njegovih besedah je pomembno, da poskušamo razumeti fenomen terorizma in množičnih streljanj, "da o tem govorimo in da so v pripravljenosti vsi deli družbe". Kot pravi, morajo imeti države izurjene in opremljene profesionalce, ki delajo na tem področju, in obveščevalce, ki odkrivajo morebitne napadalce.

Lani v ZDA več kot 600 množičnih streljanj

"Glede na družbo in okolje se razlikujejo profili napadalcev. V Franciji so to večinoma džihadisti, ki jih je poleg desničarskih skrajnežev nekaj tudi v Nemčiji. V ZDA imamo pojave levega in desnega ekstremizma ter napade brez ideološkega ozadja," je pojasnil in dodal, da je bilo lani v ZDA več kot 600 množičnih streljanj, v katerih je napadalec ranil ali ubil štiri ali več ljudi.

Izjemno visoko število streljanj v ZDA med drugim pripisuje dostopnosti orožja in učinku snežne kepe, saj je med napadalci zelo veliko posnemovalcev.

Če se znajdete na kraju streljanja, se čim prej umaknite s kraja dogodka, če pa to ni mogoče, se nekam skrijte, če je mogoče zaklenite vrata ali jih blokirajte s pohištvom ter čim prej pokličite policijo, svetuje Rodde. Pri tem je pomembno, da utišate zvonjenje svojega telefona, saj se je na primer med napadom v pariškem gledališču Bataclan novembra 2015 zgodilo, da so napadalci odkrili skrite žrtve ravno zato, ker so slišali zvonjenje njihovih telefonov, ko so jih klicali zaskrbljeni prijatelji in sorodniki.