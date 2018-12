Strmoglavili dve vojaški letali, pogrešajo pet ameriških marincev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letali sta ponoči strmoglavili med operacijo polnjenja rezervoarjev v zraku približno sto kilometrov od rta Murogo na jugozahodu Japonske.

Nesreča se je zgodila med rednim usposabljanjem ameriških marincev, in sicer v operaciji oskrbe letala z gorivom v zraku, ki sta jo skušala izvesti vojaški lovec F/A 18 z dvema marincema na krovu ter leteči tanker KC-130 s petimi člani posadke.

Dva člana posadke vojaškega lovca našli, pet marincev še iščejo

Člana posadke strmoglavljenega vojaškega lovca so že rešili, njegovo stanje je stabilno, je potrdil tiskovni predstavnik japonskih obrambnih enot (SDF) Takeshi Iwaya. Našli so tudi drugega člana posadke lovca, vendar o njegovem stanju za zdaj ni informacij.

"Ameriški marinci in japonska zračna obramba z letali in čolni iščejo pogrešane... Upam, da bodo čim prej rešili vse člane obeh posadk," je dejal Iwaya.

Japonska SDF je v reševalno akcijo poslala devet letal in tri vojaška plovila. V reševalni akciji sodeluje tudi šest ladij in letalo obalne straže.

Operacija, ki zahteva največjo natančnost

Polnjenje rezervoarjev v zraku je operacija, ki zahteva največjo natančnost in dobre letalske veščine. Bojno letalo se pri veliki hitrosti previdno približa zračnim tankerjem na od deset do 15 metrov, ulovi stožec na koncu cevi za gorivo in se ne umakne, dokler rezervoar ni napolnjen.