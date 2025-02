Streljanje na šoli na Švedskem, ustreljenih najmanj pet ljudi

Strelski napad se je zgodil na šoli Komvux v mestu Orebro. Gre za izobraževalni center za odrasle, kjer se izobražujejo posamezniki, ki niso dokončali osnovne ali srednje šole, poroča BBC.

Ustreljenih je bilo najmanj pet ljudi. Po nekaterih informacijah je ustreljen tudi napadalec. Zaenkrat ni znano, ali se je ustrelil sam.

Po navedbah policije prav tako ni znano, kako hude poškodbe so utrpeli ustreljeni.

BREAKING: Five people were shot at a school in Örebro, Sweden, about 200 km west of Stockholm, police report.



The shooter has also been shot, though it’s unclear if it was self-inflicted.



DEVELOPING STORY pic.twitter.com/CkVm8pu74B