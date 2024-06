Število smrtnih žrtev na hadžu preseglo tisoč

Število smrtnih žrtev letošnjega hadža, romanja muslimanov v Savdski Arabiji, naj bi preseglo tisoč, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot polovica jih je bilo neregistriranih vernikov, ki so romanje v tej arabski državi opravili v ekstremni vročini. Uradne številke potrjenih smrtnih žrtev so sicer precej nižje.

Glede na podatke, ki so jih posredovale različne države, je med letošnjim hadžem umrlo več kot tisoč ljudi, poroča AFP, ki je številke pridobila iz uradnih izjav ali diplomatov teh držav.

Po besedah arabskega diplomata je med novimi smrtnimi žrtvami, o katerih so poročali danes, 58 romarjev iz Egipta, s čimer se je število državljanov iz te države, ki so umrli med hadžem, povzpelo na 658. Od teh jih 630 ni imelo uradnega dovoljenja za romanje, je dejal za AFP.

O smrtnih primerih poročajo iz več držav

Nove smrtne žrtve je danes potrdil tudi Pakistan, ki je doslej zabeležil 58 smrti. Indonezija pa je glede na podatke ministrstva za verske zadeve število smrtnih žrtev povišala na 183.

Kakih deset držav je skupno poročalo o 1081 smrtih med letošnjim romanjem v ekstremni vročini s temperaturami tudi do 50 stopinj Celzija. Med državami so tudi Malezija, Indija, Jordanija in Iran, pri čemer pa v mnogih primerih niso navedle vzroka smrti svojih državljanov.

Glede na uradno potrjene številke je bilo žrtev med hadžem najmanj 90. Savdska Arabija zaenkrat informacij o smrtnih žrtvah ni podala, je pa v nedeljo poročala o 2700 primerih "izčrpanosti zaradi vročine".

Lani so različne države med hadžem poročale o smrti več kot 300 romarjev, večinoma iz Indonezije.

Vsako leto na desettisoče romarjev poskuša opraviti hadž po neregularnih poteh, saj si ne morejo privoščiti pogosto dragih uradnih dovoljenj, poroča AFP.

Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Romanje se je v Meki začelo minuli petek, zaključilo pa v torek, čeprav so nekateri romarji nadaljevali obrede.