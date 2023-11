Staršem je ni uspelo pripeljati v Italijo: umrla je dojenčica Indi Gregory

Hudo bolna osemmesečna britanska deklica Indi Gregory, ki se je znašla v središču pravne bitke v Veliki Britaniji glede njenega zdravljenja, je danes umrla, je sporočila njena družina. Ob tem je pojasnila, da je deklica umrla manj kot 24 ur po tem, ko so jo zdravniki odklopili z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju.

Starši osemmesečne Indi Gregory, ki je trpela za neozdravljivo mitohondrijsko boleznijo, so nasprotovali zdravnikom v nottinghamski bolnišnici, ki so menili, da bi morali deklico odklopiti z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju. Zdravniki so trdili, da bi bilo nadaljnje zdravljenje za deklico boleče in ne bi imelo učinka. Oktobra jim je pritrdilo tudi sodišče, staršem pa po sodni poti odločitve ni uspelo razveljaviti.

Vatikanska bolnišnica ponudila zdravljenje

Starši so na koncu želeli hčerko premestiti v vatikansko bolnišnico Bambino Gesu v Rimu, kjer so jim ponudili, da bi dojenčico zdravili. Italijanska vlada je namreč prejšnji ponedeljek v okviru prizadevanj, da bi jo premestili v rimsko bolnišnico, deklici podelila državljanstvo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pri tem je pojasnila, da so odločitev sprejeli na zahtevo odvetnikov staršev, in dodala, da je Rim ponudil kritje stroškov otrokovega zdravljenja. Premestitve sicer ni bilo, saj je sodnik višjega britanskega sodišča zavrnil dovoljenje za premestitev, češ da to ne bi bilo najbolje za otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska premierka: Naredili smo vse, kar je bilo mogoče

"Britanski sistem javnega zdravstva in sodišča ji niso vzeli le možnosti, da bi živela dlje, ampak so ji vzeli tudi dostojanstvo, da bi umrla v družinskem domu," so danes sporočili starši ter dodali, da so jezni, strti in osramočeni.

Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato.

Buon viaggio piccola Indi. pic.twitter.com/io7scfTf3O — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 13, 2023

Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem izrekla sožalje staršem deklice. "Naredili smo vse, kar smo lahko, vse, kar je bilo mogoče. Žal pa to ni bilo dovolj. Srečno pot, mala Indi," je dodala.