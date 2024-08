Nemški kancler in britanski premier napovedujeta pripravo dvostranskega sporazuma, ki bo na novo opredelil odnose med Nemčijo in Združenim kraljestvom po brexitu. Sporazum bo pomenil enkratno priložnost za vzpostavitev tesnejših meddržavnih vezi na številnih področjih, vključno s trgovino, obrambo, znanostjo in tehnologijo, je dejal Starmer, poročajo tuje tiskovne agencije.

Starmer upa, da bo sporazum dosežen do konca leta, navaja britanski BBC.

Ob tem je izključil shemo mobilnosti za mlade, ki bi mladim Evropejcem omogočala delo brez vizumov v Združenem kraljestvu in obratno.

Po besedah Scholza želi Nemčija skupaj z Združenim kraljestvom okrepiti evropski steber Nata, pri čemer bo imelo pomembno vlogo tesnejše sodelovanje na področju varnostne politike.

Starmer najprej v Berlin nato Pariz

Starmerjev obisk Berlina je njegov prvi dvostranski obisk v tujini, potem ko je v začetku julija prevzel premierski položaj. V ospredju dvodnevnega srečanja so odnosi med državama, vključno z gospodarskim sodelovanjem. Na programu je tudi Starmerjevo srečanje z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem.

Po Berlinu bo Keir Starmer v danes zvečer predvidoma obiskal Pariz, kjer se bo udeležil slovesnosti ob odprtju paraolimpijskih iger, v četrtek pa naj bi ga v Elizejski palači sprejel predsednik Emmanuel Macron.