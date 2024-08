V Veliki Britaniji pokopali drugo žrtev napada z nožem

V Angliji so danes pokopali drugo od treh žrtev napada z nožem, ki se je zgodil 29. julija v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije. Na pogrebu sedemletne deklice so se zbrali prijatelji, sorodniki in člani navijaške skupine, v kateri je sodelovala preminula deklica. Prvič po tragediji je ta teden mesto obiskal tudi kralj Karel III.

Krsta preminule deklice je bila prekrita s pogrebnim prtom v pastelni barvi, na njej je bila modra plišasta igrača. Odnesli so jo po rožnati preprogi. Tudi dekličini prijatelji in sorodniki so nosili pisana oblačila v cvetličnih in pastelnih barvah, saj je bila to želja svojcev.

"Hči je vsak dan uživala življenje z odločnostjo, vztrajnostjo, ljubeznijo in prijaznostjo," je v izjavi pred pogrebom sporočila njena družina.

Člani navijaške skupine, v kateri je sodelovala deklica, so stali ob vhodu v cerkev v Southportu in jokali ob mimohodu krste, opisuje francoska tiskovna agencija AFP.

Deklica je bila ena od treh žrtev, ki so 29. julija umrle v napadu z nožem na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift, v katerem je bilo ranjenih še deset ljudi, od tega osem otrok.

Obisk Karla III. v Southportu

Prvič po tragediji je Southport v torek obiskal Karel III. in se srečal s preživelimi in njihovimi družinami. V sredo se je v Londonu srečal tudi s tremi žalujočimi družinami.

V tednu po tragičnem dogodku v Southportu so v več kot desetih angleških mestih izbruhnili nemiri in izgredi skrajnih desničarjev, ki so jih po navedbah oblasti sprožile napačne informacije o identiteti domnevnega napadalca.

V britanskih šolah nameravajo po izgredih prilagoditi učne načrte in otroke naučiti prepoznati lažne informacije in teorije zarote na spletu, je napovedala britanska vlada.

Foto: Reuters