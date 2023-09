Srednji razred Slovencev med davčno najbolj obremenjenimi v EU

Srednji razred so opredelili kot gospodinjstva, ki zaslužijo med 75 in 200 odstotki povprečnega dohodka v svoji državi.

Srednji razred so opredelili kot gospodinjstva, ki zaslužijo med 75 in 200 odstotki povprečnega dohodka v svoji državi. Foto: Shutterstock

Slovenija je med državami EU z največjo davčno obremenitvijo srednjega razreda, je pokazala raziskava münchenskega inštituta Ifo. V tej skupini so še Danska, Belgija, Nemčija, Finska, Litva in Nizozemska, najnižje pa je davčno breme za srednji razred v Španiji, Grčiji, Estoniji, na Portugalskem, Cipru ter v Bolgariji in Romuniji.

Kot so ta teden sporočili iz münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo, kjer so raziskavo opravili v sodelovanju z organizacijo EconPol Europe, so dohodki srednjega razreda v EU najvišji v Luksemburgu, na Danskem, Finskem, v Avstriji in na Švedskem, najnižji pa v vzhodnoevropskih državah.

Najnižje dohodke v povprečju prejema srednji sloj v Bolgariji in Romuniji, vendar obenem življenjski stroški v teh dveh državah dosegajo le polovico povprečja EU, so izpostavili avtorji raziskave. Največjo kupno moč imajo srednji razredi v Luksemburgu, Avstriji, Nemčiji in na Finskem. Najnižja je kupna moč srednjega razreda v vzhodni Evropi, a se zaostanek za zahodno Evropo ob upoštevanju ravni cen zmanjšuje.

"V državah EU sistem davkov in drugih dajatev na splošno manj obremenjuje družine srednjega razreda kot samske," je ob objavi rezultatov raziskave dejal predstavnik Ifa Florian Dorn, še piše STA.