Srečanje "šefa Facebooka" in evropskih poslancev boste lahko spremljali prek spleta

Srečanje ustanovitelja in izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga z evropskimi poslanci bodo prenašali v živo preko spleta, je danes preko Twitterja sporočil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Izbrana skupina evropskih poslancev se bo s Zuckerbergom v Bruslju sestala v torek ob 18.15.

"Super novica za državljane EU," je še dodal Tajani v tvitu in se zahvalil Zuckerbergu za njegovo spoštovanje Evropskega parlamenta.

Ustanovitelj Facebooka bo v torek v Bruslju uro in 15 minut razpravljal o praksah podjetja glede osebnih podatkov z voditelji političnih skupin in nekaterimi evropskimi poslanci, tudi člani odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine. Tajani je srečanje napovedal prejšnji teden, a se je takrat domnevalo, da bo potekalo za zaprtimi vrati, kar je razburilo številne evropske poslance in druge.

"Veselimo se srečanja"

"Veselimo se srečanja in tega, da se ga bo prenašalo preko spleta," pa so glede srečanja zapisali pri Facebooku.

Zuckerberg se je prejšnji teden tako le odzval na pozive evropskih poslancev, naj pride na zagovor tudi k njim, potem ko je moral afero z zlorabo osebnih podatkov pojasnjevati na deseturnem zaslišanju v ameriškem kongresu. Foto: Reuters

Facebooku očitali razkritje informacij uporavnikov

Facebook je bil namreč tarča očitkov zaradi razkritja informacij, da je britansko podjetje Cambridge Analytica zlorabilo podatke več deset milijonov njegovih uporabnikov za prirejanje osebnih sporočil v politične namene. Tako naj bi vplivali na kampanjo o izstopu Velike Britanije iz EU kot na izid ameriških volitev leta 2016. Prizadetih naj bi bilo tudi okoli 2,7 milijona državljanov EU.

V ameriškem kongresu je šef Facebooka prevzel osebno odgovornost za zlorabo osebnih podatkov več deset milijonov uporabnikov tega družbenega omrežja in opozoril na "oboroževalno tekmo" proti ruskemu širjenju dezinformacij.

Afera z zlorabo osebnih podatkov uporabnikov Facebooka je izbruhnila nekaj mesecev pred uveljavitvijo korenite reforme evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov.