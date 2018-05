Facebook letos izbrisal več kot pol milijarde lažnih ali spornih računov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delo na tem področju ne bo nikoli končano, saj Facebook sproti blokira milijone poskusov odpiranja tovrstnih računov ali objav. Hkrati priznava, da jim do štirje odstotki uidejo skozi mrežo, kar je verjetno le številka, ki jo Facebook priznava.

Facebook sicer zatrjuje, da je stoodstotno uspešen v blokadah neželenih sporočil, to je tako imenovanega spama, in je v prvem trimesečju odstranil skupaj 837 milijonov takšnih sporočil.

Najslabše jim gre pri sovražnem govoru

Pri lovu na objave o spolnosti, nasilju, sovražnem govoru ali teroristični propagandi jim pomaga umetna inteligenca, s pomočjo katere so zaznali 3,4 milijona takšnih objav. Sami so jih vsega skupaj zaznali 85,6 odstotka, torej še preden so nanje opozorili uporabniki.

Najslabše jim gre pri sovražnem govoru, kjer umetna inteligenca odpove, saj ne zaznava sarkazma ali ironije in šal. Tudi več kot tri tisoč zaposlenih, ki se s tem ukvarjajo pri Facebooku, ni zelo uspešnih, saj so zaznali le 38 odstotkov tovrstne vsebine, na preostalo pa so jih opozorili uporabniki.

Največ dela imajo s spolnostjo

Pri objavah, ki zadevajo spolnost, Facebook blokira tudi umetniške podobe. S spolnostjo imajo menda največ dela, saj so ujeli 21 milijonov spornih objav, kar je le 0,1 odstotka vseh vsebin, ki jih vidita več kot dve milijardi uporabnikov Facebooka.

Facebooku je uspelo ujeti 1,9 milijona primerov teroristične propagande, kar je 73 odstotkov več kot v zadnjih treh mesecih 2017. Spornih objav je menda malo, oziroma od vsakih deset tisoč naj bi jih bilo v prvem četrtletju le tja do 27. Facebook ukrepa z izbrisi, opozorili in v skrajnih primerih z obveščanjem policije.