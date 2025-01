Srbski študenti v novo leto s 15-minutnim molkom

Več tisoč protestnikov s študenti na čelu je novo leto v Beogradu in več drugih srbskih mestih pričakalo s 15-minutnim molkom, s katerim so se poklonili 15 žrtvam novembrskega padca nadstreška na novosadski železniški postaji.

Novoletni molk v Beogradu, Nišu, Novem Sadu in Kragujevcu se je začel ob 23.52 in trajal do 00.07, številni študenti pa so se po novoletnih shodih vrnili na fakultete, ki jih protestno zasedajo.

Študenti za smrtonosno tragedijo v Novem Sadu krivijo oblasti, ki da so privedle do nesreče s korupcijo in neustreznim nadzorom.

V blokadi so skoraj vse fakultete na univerzah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Študenti oblastem na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem sporočajo, da bodo nadaljevali aktivnosti, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.

Med temi so objava celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti ter 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.

Vučić je v torek ponovil, da so vse zahteve študentov izpolnili, za nadaljevanje protestov pa obtožil politično opozicijo.

Srbsko državno tožilstvo je pred tem v ponedeljek vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi zrušenja nadstreška. Med obtoženimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković.