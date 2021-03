Srbija kmalu z lastno proizvodnjo cepiva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbija namerava do konca letošnjega leta začeti z lastno proizvodnjo kitajskega cepiva Sinofarm in ruskega Sputnika V, je naznanil predsednik Aleksandar Vučić. V le nekaj mesecih bodo zgradili tovarno, proizvajali bodo cepivo zase in za celotno regijo. Novico o tem je Vučić sporočil iz Abu Dabija, kjer se mudi na obisku.