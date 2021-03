Evropska agencija za zdravila odobrila cepivo Johnson & Johnson

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je odobrila cepivo ameriškega podjetja Johnson & Johnson. To je že četrto odobreno cepivo proti koronavirusni bolezni v EU, a prvo, pri katerem je za zaščito potreben samo en odmerek.

Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je za STA pojasnil je, da se je to cepivo v študiji v ZDA izkazalo, da je 72-odstotno učinkovito. V Južni Ameriki je bilo to cepivo 66-odstotno učinkovito, v Južni Afriki pa so beležili 57-odstotno učinkovitost.

Cepivo skupine Johnson & Johnson, s katerim se je treba cepiti samo z enim odmerkom, temelji na adenovirusu v kombinaciji z delom novega koronavirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v človeške celice, ki proizvedejo virusne proteine S. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa.

Pričakuje se, da bi bilo to cepivo v Sloveniji v mesecu dni.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je doslej odobrila cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece, danes pa tudi cepivo podjetja Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson.

