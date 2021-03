Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so v Sloveniji ob 5.222 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 770 ljudeh. Delež pozitivnih testov je tako znašal 14,7 odstotka. Umrlo je osem oseb, od začetka epidemije pa skupaj že 3.926. Število hospitaliziranih zaradi covid-19 še vedno pada.

Po podatkih vlade je bilo včeraj opravljenih tudi 25.447 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi. V četrtek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 770 ljudeh, torej pri 113 manj kot pred tednom dni (883).

V bolnišnicah se je v četrtek zdravilo 437 bolnikov, torej 16 manj kot v sredo. Na oddelku intenzivne nege se je zdravilo 84 ljudi. Iz bolnišnične oskrbe so včeraj odpustili 42 ljudi, na novo sprejetih pa je bilo 34 bolnikov. Umrlo je še osem ljudi, od začetka epidemije se je število smrti povzpelo na 3.926.

Sedemdnevno povprečno število okužb je po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) nekoliko nižje kot dan prej in znaša 689 (včeraj 705), kar pomeni, da smo vse bližje izpolnitvi drugega kriterija, ki bi omogočil prehod v rumeno fazo.

Še vedno globoko v epidemiji

Kljub manj okužbam, kot smo jih potrdili v preteklih dneh, pristojni opozarjajo, da število okužb stagnira, trend pa bi se lahko hitro obrnil navzgor. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je na včerajšnji novinarski konferenci tako povedal, da smo v Sloveniji še vedno "globoko v epidemiji". Po njegovih besedah se trend kljub nekoliko boljšim rezultatom v zadnjih dneh še ni obrnil.

Dejstvo je namreč tudi, da vse več skrbi povzročajo tudi nove različice koronavirusa, za katere je značilno, da se širijo hitreje. V Sloveniji so do zdaj potrdili 35 različic virusa, poleg britanske pa tudi južnoafriško in brazilsko različico. Te imajo zaradi specifičnih mutacij poseben epidemiološki pomen, zanje pa je značilno, da se širijo veliko hitreje.

Milan Krek je opozoril, da smo še vedno globoko v epidemiji in da Evropa počasi drsi v nov val. Kot je pojasnil, na svetovni ravni število okužb raste, podobno se dogaja tudi v Evropi, in sicer predvsem zaradi novih različic koronavirusa. Foto: STA

V preteklem tednu so pri nas potrdili dodatnih 155 primerov angleške različice novega koronavirusa, rast števila teh primerov je eksponentna v osrednjeslovenski regiji, je včeraj povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Prejšnji teden so potrdili tudi osem primerov južnoafriške različice.

Sicer pa smo trenutno v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, tudi odpravo omejitve gibanja ponoči, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov. En pogoj smo v zadnjih dneh izpolnili, saj se v bolnišnicah zdravi manj kot 500 ljudi, povprečno pa še vedno potrdimo več kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh - po podatkih za četrtek 689.