Spektakularni prizori iz Kitajske #video

Kitajci po vsem svetu so s svetlobnimi predstavami z droni, spektakularnimi ognjemeti in plesnimi festivali proslavili vstop v leto kače, ki se je po lunarnem koledarju začelo v sredo in bo trajalo do 16. februarja 2026. Kitajsko novo leto oz. praznik pomladi je najpomembnejši tradicionalni kitajski praznik, ko se enkrat na leto ob domačem ognjišču zbere vsa družina, zato pred njim potekajo velike migracije iz urbanih središč.

Priprave na praznik pomladi vsako leto zaznamuje velika gneča na kitajskih letališčih, železniških in avtobusnih postajah. Med milijoni potnikov je največ migrantskih delavcev, ki se po vsem letu trdega dela v velikih mestih vračajo domov na podeželje. Za večino je to edina priložnost v letu, da obiščejo svoje družine.

Vstop v leto kače, proslave na Kitajskem in drugod po svetu:

Kitajske oblasti so okoli letošnjega prehoda v lunarno novo leto pričakovale rekordno število potnikov na letališčih in železnicah. Ministrstvo za promet je sporočilo, da v tem obdobju pričakuje 510 milijonov potovanj z vlakom in 90 milijonov potovanj z letalom.

Kitajci prihod novega leta praviloma proslavljajo z ognjemeti in sprevodi s pisanimi zmaji in levi.

Kitajsko novo leto so praznovali tudi v Tajvanu, Hongkongu, Macau, deželah jugovzhodne Azije s številčnim kitajskim prebivalstvom – v Singapurju, Indoneziji, Laosu, Maleziji, na Filipinih in Tajskem – ter Kitajci povsod drugod po svetu.

Praznovanje kitajskega novega leta v Bangkoku na Tajskem Foto: Reuters

Kaj veleva tradicija

Kitajci pred novim letom tradicionalno opravijo nakupe in pospravijo dom, prihod novega leta pa proslavijo z ognjemeti ter sprevodi s pisanimi zmaji in levi. Ob tej priložnosti se družina zbere ob bogato obloženi mizi, starejši pa otroke obdarijo z rdečimi ovojnicami, v katerih so bankovci. Novoletno slavje se konča 15. dan prvega meseca novega leta s praznikom luči.

Kača, ki ji pogosto pravijo tudi mali zmaj, ker sledi letu zmaja, je šesti od 12 živalskih znakov v kitajskem horoskopu. Vsak znak je povezan z enim od petih elementov – kovino, ognjem, lesom, zemljo in vodo, ki se prav tako menjajo vsako leto. Vsaka kombinacija pride na vrsto enkrat na 60 let.

Trume potnikov na letališču v Pekingu Foto: Reuters

Kitajci verjamejo, da so ljudje, rojeni v znaku kače, skrivnostni, inteligentni in privlačni. Med znanimi "kačami" izstopajo nekdanji kitajski voditelj Mao Cetung, kantavtor Bob Dylan, popzvezdnica Taylor Swift, modna oblikovalka Vivienne Westwood, slikar Pablo Picasso, naravoslovec Charles Darwin, pisatelj Edgar Allan Poe in nekdanji ameriški predsednik Abraham Lincoln.

Po energičnem in dinamičnem letu zmaja leto kače prinaša modrost in intuitivno energijo. Kača, za katero Kitajci verjamejo, da simbolizira modrost in preobrazbo, ponuja priložnosti za osebno rast in spremembe, piše na spletni strani chinesenewyear.net.

Osnovni element kače je ogenj, leto 2025 pa je leto lesa. Leto lesne kače je znano tudi kot leto zelene kače, ker Kitajci les povezujejo z zeleno barvo. Zadnje leto lesne kače je bilo leta 1965.

Priprave na praznovanje vstopa v leto kače v kitajski četrti v Londonu. Foto: Reuters

V letu kače, leta 1941, se je zgodil japonski napad na Pearl Harbor, 11. septembra 2001 pa so teroristi napadli ZDA. V kačjem letu 1989 se je v krizi znašla Sovjetska zveza, kitajski voditelji pa so bili razklani, kako odgovoriti na prodemokratično vrenje v kitajskih mestih.