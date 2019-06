Špansko sodišče Junquerasu preprečilo prevzem mandata evropskega poslanca

Novoizvoljeni evropski poslanci iz Španije bodo morali v ponedeljek priti v tamkajšnji parlament in priseči na španski ustavi. Šele potem bodo lahko uradno prevzeli mandat, ki so ga osvojili na majskih evropskih volitvah.

Vrhovno sodišče Junquerasu za zdaj ne dovoli prevzema mandata

Vrhovno sodišče je menilo, da bi to, da bi Oriolu Junquerasu dovolili prevzem mandata in posledično odhod v Belgijo na zasedanje Evropskega parlamenta, pomenilo nepovratno nevarnost za sodni postopek proti njemu v Španiji. S tem bi izgubili pravosodni nadzor nad njim, so zatrdili. Posebno tveganje vidijo v tem, da nekdanji predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont živi v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji.

Carles Puigdemont je odločitev španskega vrhovnega sodišča glede Junquerasa komentiral z besedami, da to "jasno kaže na pristranskost in manipulacije pravosodja s ciljem spreminjanja rezultatov volitev". Foto: Ana Kovač

Vrhovni sodniki so poudarili, da današnja odločitev ne pomeni, da Junqueras do konca petletnega mandata ne bo mogel prevzeti položaja. Gre samo za začasno preložitev prevzema položaja do konca sojenja. Če morebitna kazen ne bo vključevala prepovedi opravljanja javnih funkcij, bo lahko položaj prevzel pozneje, so pojasnili. Pretekli mesec so mu sicer dovolili začasen odhod iz pripora, da je prisegel kot poslanec nove sestave španskega parlamenta.

Puigdemont in Comin najverjetneje ne bosta mogla prevzeti mandata

Puigdemont je na Twitterju današnjo odločitev španskega vrhovnega sodišča o Junquerasu komentiral z besedami, da to "jasno kaže na pristranskost in manipulacije pravosodja s ciljem spreminjanja rezultatov volitev". V stranki nekdanjega podpredsednika Katalonije ERC so to odločitev označili za nov napad na demokracijo.

V sredo se je na španskem vrhovnem sodišču končalo sojenje Junquerasu in še 11 nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije konec leta 2017. Sodba bo predvidoma znana jeseni. Grozi jim od sedem do 25 let zapora, najvišja kazen prav vodji ERC.

Mandata evropskega poslanca verjetno ne bosta mogla prevzeti niti Puigdemont in nekdanji katalonski minister za zdravje Toni Comin, ki sta se pred pregonom zatekla v Belgijo. V Španiji, kamor bi se morala vrniti, da bi prisegla na španski ustavi, jima grozi aretacija.