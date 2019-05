Evropski parlament novoizvoljenim poslancem iz Španije odvzel akreditacije

Evropski parlament je danes odvzel vse začasne akreditacije, ki so jih odobrili novoizvoljenim evropskim poslancem iz Španije. Medtem se je nekdanji predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont, ki je bil v nedeljo izvoljen za evropskega poslanca, pritožil vodstvu parlamenta, ker so mu v sredo zavrnili vstop v parlament.

Nekdanji predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont in novoizvoljeni evropski poslanec iz Katalonije Toni Comin, ki sta skupaj v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, sta medtem sporočila, da jima v sredo niso želeli odobriti začasne akreditacije za vstop v poslopje Evropskega parlamenta v Bruslju.

Za prevzem mandata se morata vrniti v Španijo, kjer jima grozi zapor

V parlamentu so za spletni portal Politico pojasnili, da jima akreditacije niso podelili, ker od španskih oblasti še niso prejeli seznama evropskih poslancev iz Španije. To pomeni, da se bosta za prevzem poslanskega mandata morala vrniti v Španijo, kjer pa jima zaradi sodelovanja pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije grozi aretacija.

Nekdanji predsednik katalonske vlade in nekdanji katalonski minister sta se tako danes uradno pritožila predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju in generalnemu sekretarju Klausu Welleju, ki naj bi odločil o zavrnitvi akreditacij. V pritožbi zahtevata "dokumente, ki dokazujejo prepoved" in dostop do posnetkov varnostnih kamer, na katerih je videti, kako so jima preprečili vstop.

Pritožbo zaradi diskriminatorne obravnave je Puigdemont vložil tudi evropski ombudsmanki Emily O'Reilly. Evropski parlament je nato danes odvzel vse začasne akreditacije, ki so jih odobrili novoizvoljenim evropskim poslancem iz Španije, da bi se izognili političnim problemom s Španijo.