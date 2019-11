Španci po pol leta znova volijo nov parlament

Glasove bodo lahko oddali med 9. in 20. uro. Pričakovati je nekoliko nižjo udeležbo, saj bodo to za Špance že četrte volitve v štirih letih. Aprila je na volišča prišlo okoli 75 odstotkov volilnih upravičencev.

Zmaga se znova obeta vladajočim socialistom, ki bi lahko osvojili okoli 27 odstotkov glasov, kar je nekaj več kot aprila. Za njimi se bo predvidoma uvrstila konservativna Ljudska stranka (PP), ki naj bi se jim s približno 21 odstotki glasov približala.

Glede na ankete naj bi sledila skrajno desna stranka Vox, ki se ji obeta višja podpora. Sodeč po zadnji anketi bi lahko celo podvojila število mandatov s sedanjih 24 na 59. Za njo naj bi končala skrajno leva stranka Unidas Podemos in desnosredinski Ciudadanos, ki naj bi v primerjavi z aprilom izgubila glasove.

Socialisti premierja Pedra Sancheza (PSOE) naj bi v primerjavi z aprilsko anketo izgubili tri mesta. Uspeh konservativcev (PP) bi bil lahko veliko šibkejši od pričakovanj. Vodja opozicije Pablo Casado si je na volitvah obetal skoraj 100 poslanskih sedežev, a glede na zadnjo anketo se lahko PP izboljša s sedanjih 66 na največ 88.

Španiji grozi nadaljevanje politične blokade

Španiji tako grozi nadaljevanje politične blokade, ki je nastopila po zadnjih volitvah. Socialistom namreč tudi s podporo preostale levice ne bi uspelo zagotoviti absolutne večine 176 sedežev v 350-članskem parlamentu. Dovolj glasov ne bo osvojil niti desni blok, sestavljen iz Ljudske stranke, Ciudadanosa in Voxa.

Volilno kampanjo je močno zaznamovala katalonska kriza. To regijo od sredine oktobra, ko so več nekdanjih katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve od Španije obsodili na zaporne kazni do 13 let, pretresajo množični protesti. Zato bo danes na katalonskih ulicah za red skrbelo okoli 12.500 policistov.

Približno 37 milijonov volilnih upravičencev bo izbiralo še 208 od 265 članov zgornjega doma parlamenta.