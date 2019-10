V Španiji začeli prekop posmrtnih ostankov diktatorja Franca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirje Francovi sorodniki so krsto z njegovim balzamiranim truplom odnesli iz mavzoleja v vozilo, ki jo bo nato prepeljalo do helikopterja.

Štirje Francovi sorodniki so krsto z njegovim balzamiranim truplom odnesli iz mavzoleja v vozilo, ki jo bo nato prepeljalo do helikopterja. Foto: Reuters

Za prekop Francovega trupla se je španska socialistična vlada pod vodstvom Pedra Sancheza odločila, da bi Dolino padlih, kjer je diktator ležal doslej, preoblikovali v prostor narodne sprave. To je bila tudi ena prednostnih nalog Sanchezove vlade, ki ne želi, da bi Španija še naprej poveličevala diktatorja, ki je po zmagi nacionalistov v krvavi državljanski vojni, ki je trajala od leta 1936 do leta 1939, državi vladal vse do svoje smrti leta 1975.

Mavzolej so obiskovali privrženci skrajne desnice

Veličastni mavzolej v Dolini padlih, ki leži okoli 50 kilometrov severozahodno od Madrida, je namreč redno privabljal privržence skrajne desnice. Mavzolej, ki ga krasi 150 metrov visok križ, je dal postaviti prav Franco, prvotno pa je bil namenjen njegovim padlim soborcem v državljanski vojni.

Po zmagi nacionalistov v krvavi državljanski vojni, ki je v Španiji trajala od leta 1936 do leta 1939, je Franco državi vladal vse do svoje smrti leta 1975. Foto: Reuters

Med drugim so mavzolej gradili politični zaporniki, gre pa za enega od največjih množičnih grobišč v Evropi. V njem naj bi bili posmrtni ostanki več kot 30 tisoč padlih borcev obeh sprtih strani v državljanski vojni, ki jo je leta 1936 sprožil prav Franco z uporom proti izvoljeni republikanski vladi.

Vprašanje prekopa Francovih posmrtnih ostankov sprožilo politične napetosti

Vprašanje prekopa Francovih posmrtnih ostankov je v Španiji sprožilo politične napetosti in spore pred sodišči. Na koncu je prejšnji mesec prekop odobrilo tudi vrhovno sodišče, ki je zavrnilo niz pritožb svojcev pokojnega diktatorja. Vlada se je nato odločila, da bodo prekop izvedli danes. Komentatorji to potezo povezujejo tudi z volitvami, ki bodo v Španiji 10. novembra.

Mavzolej, ki ga krasi 150 metrov visok križ, je dal postaviti prav Franco, prvotno pa je bil namenjen njegovim padlim soborcem v državljanski vojni. Mavzolej so med drugim gradili politični zaporniki. Foto: Reuters

Sanchez je sicer začetek prekopa Francovih posmrtnih ostankov pospremil z besedami, da gre za "veliko zmago za dostojanstvo, spomin, pravico in povračilo, s tem pa za špansko demokracijo". Prekop Francovih posmrtnih ostankov za zdaj poteka mirno in zgolj v navzočnosti njegovih svojcev. Na kraju jih je 22, prisotna pa je tudi pravosodna ministrica Dolores Delgado. Novinarjev dogodku ne smejo prisostvovati.

Fašističnega diktatorja bodo položili v grob, kjer leži njegova soproga

Štirje Francovi sorodniki so krsto z njegovim balzamiranim truplom odnesli iz mavzoleja v vozilo, ki jo bo nato prepeljalo do helikopterja. Ta bo diktatorja odpeljal na pokopališče Mingorrubio El Pardo severno od Madrida. Tam ga bodo nato prav tako zgolj v prisotnosti njegovih svojcev pokopali v grob, kjer že leži njegova pokojna žena.