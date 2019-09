Špansko vrhovno sodišče dovolilo prekop Francovih posmrtnih ostankov

Sodniki so soglasno zavrnili pritožbo družine v povezavi z izkopom posmrtnih ostankov generala Francisa Franca.

Francov mavzolej gradili politični zaporniki

Franco je pokopan v Dolini padlih, kakšnih 50 kilometrov severozahodno od Madrida skupaj z okoli 30 tisoč Španci, ki so se med letoma 1936 in 1939 borili v španski državljanski vojni.

Franco je Španiji z železno roko vladal od konca državljanske vojne leta 1939 do svoje smrti leta 1975. Takrat so ga pokopali v katoliški baziliki, vkopani ob robu Doline padlih, ki velja za enega največjih množičnih grobišč v Evropi.

Mavzolej Francisa Franca Foto: Reuters

Mavzolej so zgradili leta 1959 kot simbol Francove zmage v španski državljanski vojni. Med drugim so ga gradili politični zaporniki. Za številne Špance je predvsem simbol trpljenja in zločinov, ki jih je Španija doživela v krvavi vojni in po njej, simbol trpljenja diktatorjevih političnih nasprotnikov. Franco je v poskusu sprave spomenik posvetil "vsem padlim", a imeni sta le na dveh grobovih - Francovem in grobu Joseja Antonia Prima de Rivere, ustanovitelja skrajno desne Falangistične stranke, ki je podpirala Franca.

V Španiji ljudje še vedno niso enotni glede Francove diktature, ki velja za temačno obdobje sodobne španske zgodovine.