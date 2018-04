Španci ogorčeni zaradi oprostilne sodbe za skupno posilstvo

V dveh dneh so pod peticijo za prepoved dela sodnikom, ki so sprejeli sodbo, zbrali več kot 1,2 milijona podpisov. Na protestu so nosili tudi fotografije teh sodnikov. Foto: Reuters

O najbolj množičnih protestih poročajo danes, ko se je na ulicah Španije zbralo več deset tisoč ljudi. Samo v Pamploni se jih je zbralo okoli 35.000. Protest je minil mirno.

Množica predvsem žensk je proteste pripravila že v četrtek zvečer v več mestih, tudi Madridu in Barceloni. V petek zvečer pa je pred sodiščem v Pamploni, ki je izreklo sporno sodbo, protestiralo več tisoč ljudi. Nosili so napise "To ni spolna zloraba, to je posilstvo" in "Sestra, verjamemo ti!"

Peterica se je hvalila s posnetkom, poimenovali so se La Manada oz. trop. Foto: Reuters

Peterica dogodek posnela s telefoni in se s posnetkom hvalila

Razburjenje je povzročila obsodba petih moških, ki so bili obtoženi skupinskega posilstva 18-letnice julija 2016 ob začetku znanega festivala teka pred biki v Pamploni.

Sodišče jih je obsodilo na devet let zapora zaradi spolne zlorabe, ne pa težjega kaznivega dejanja posilstva, kot je zahtevalo tožilstvo.

Peterica iz Seville je dogodek snemala s svojimi pametnimi telefoni in se nato hvalila preko aplikacije za pošiljanje sporočil WhatsApp. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo.

Konservativna španska vlada je pod pritiskom protestnikov že napovedala, da bo razmislila o spremembi kazenske zakonodaje glede posilstva. Foto: Reuters

Peticijo za prepoved dela sodnikom podpisalo več kot 1,2 milijona ljudi

Ogorčenje je tako silovito, da so samo v dveh dneh pod peticijo za prepoved dela sodnikom, ki so sprejeli sodbo, zbrali več kot 1,2 milijona podpisov.

Oglasile so se tudi nune karmeličanke iz samostana Hondarribia, ki so na Facebooku poudarile, da so se same odločile za svoj način življenja, da pa se bodo z vsemi sredstvi borile za pravice vseh žensk, da svobodno živijo ravno nasprotno od njih, ne da bi jim sodili, jih posilili, grozili, ubili ali poniževali.

"To ni spolna zloraba, to je posilstvo" je geslo protestov. Foto: Reuters

Za dokaz posilstva morajo imeti dokaz nasilja ali groženj

Špansko kazensko pravo določa, da mora za dokaz posilstva obstajati dokaz nasilja ali groženj. V omenjenem videu peterice pa je po navedbah sodnikov jasno razvidno, da se je "tožnica nenadoma znašla v ozkem in skritem kraju, obkrožena s peterico, pri tem pa bila neodzivna. Videti je, da sta jo dva pritisnila ob zid ... ima pa odsoten izraz in zaprte oči," so dejali sodniki.

Posilili so jo na vhodu nekega stanovanjskega poslopja na dan začetka festival San Fermin, ki v mesto privabi več deset tisoč obiskovalcev.