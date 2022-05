Šolsko leto v Ukrajini: mrtvi otroci, prazne učilnice in uničene šole

Sedemletna Nastja je iz Ukrajine pribežala v Romunijo. Lani je začela obiskovati prvi razred osnovne šole v vasi blizu Odese v Ukrajini. Z mamo in dvema starejšima bratoma so namenjeni v Nemčijo. Mama upa, da bodo lahko otroci tam obiskovali šolo in se hitro naučili nemščine. Fotografija je bila posneta v Modri točki, varnem prostoru, ki ga omogočata Unicef in UNHCR.

"Šolsko leto se je v Ukrajini po prekinitvah in motnjah zaradi covid-19 začelo polno upanja in novih možnosti za otroke," je dejal Murat Sahin, predstavnik Unicefa v Ukrajini. "A sledilo je na stotine smrtnih žrtev med otroki in zdaj se šolsko leto končuje z zaprtimi učilnicami zaradi vojne ter zdesetkanimi izobraževalnimi ustanovami," je opozoril. Vsaj vsaka šesta šola v vzhodni Ukrajini, ki jo podpira Unicef, je bila od začetka vojne poškodovana ali uničena, vključno s "šolo 36", edino "varno šolo" v Mariupolu, kar je dodaten dokaz dramatičnega vpliva vojne na življenje in prihodnost otrok.

Samo v zadnjem tednu so napadli dve šoli. Poškodovane ali uničene šole (15 od 89) so del programa varnih šol, ki je bil v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje in znanost primarno vzpostavljen kot odziv na napade na vrtce in šole v regiji Donbas, v kateri oboroženi spopadi potekajo že od leta 2014.

Zaradi vojne uničenih na stotine šol

Od izbruha vojne februarja je bilo po poročilih v napadih s težkim topništvom, zračnih napadih in napadih z drugimi eksplozivnimi orožji na poseljenih območjih poškodovanih na stotine šol, druge pa uporabljajo kot informacijske centre, zavetišča, oskrbovalna središča ali v vojaške namene.

Za otroke, ki jih prizadenejo krize, je šola bistvenega pomena, saj jim zagotavlja varen prostor in občutek normalnosti v najtežjih trenutkih, poleg tega omogoča tudi, da otroci kasneje v življenju ne čutijo posledic zamujenega učenja. Izobraževanje je lahko tudi rešilna bilka, ki otrokom zagotavlja dostop do informacij o tveganjih, ki jih s seboj prinašajo smrtonosna eksplozivna telesa, poleg tega lahko s starši dostopajo do nujno potrebnih zdravstvenih in psihosocialnih storitev.

"Zagotavljanje dostopa do izobraževanja je lahko razlika med občutkom upanja ali brezupa za milijone otrok," je dodal Sahin. "To je bistvenega pomena za njihovo prihodnost, pa tudi za prihodnost celotne Ukrajine."

Unicef si skupaj s partnerji prizadeva, da bi varne in primerne priložnosti za učenje omogočil kar največ otrokom. To vključuje naslednje:

"Vseukrajinska spletna izobraževalna platforma" za učence od 5. do 11. razreda, ki jo je s podporo Unicefa razvilo ministrstvo za izobraževanje in znanost med pandemijo covid-19, pomaga 80 tisoč razseljenim učencem v Ukrajini.

Na več desetih postajah podzemne železnice v mestu Harkov, kjer varno zavetje iščejo tudi otroci, so prostovoljci ob podpori Unicefa vzpostavili prostore, kjer so učitelji, psihologi in učitelji telesne vzgoje redno v stiku z otroki.

Epizode na novi spletni platformi Numo, ki je namenjena vrtčevskim otrokom in ki jo podpirata Unicef ter ministrstvo za izobraževanje in znanost, si redno ogleda na stotisoče gledalcev.

Digitalno kampanjo o izobraževanju glede tveganja eksplozivnih teles (EORE), ki jo je Unicef pripravil skupaj z ukrajinsko državno službo za nujne primere, si je na spletu ogledalo osem milijonov uporabnikov.

Skoraj 250 tisoč otrok uporablja izobraževalne pripomočke, ki jih je Unicef poslal v zavetišča, na postaje podzemne železnice in na druge lokacije, kjer prebivajo razseljeni otroci.

Unicef podpira vlade in občine, da bi se otroci, ki so zbežali iz Ukrajine, lažje vključili v nacionalne šolske sisteme, omogoča pa tudi alternativne načine izobraževanja, vključno z digitalnim učenjem.

"Kljub vojnim grozotam se odvijajo izjemna prizadevanja, da bi se otroci še naprej lahko učili," je dejal Sahin. "Vendar pa se morajo spopadi končati, da se lahko zgradijo nove učilnice ter da bodo šole lahko spet varni in zabavni kraji za učenje."

Otroke in šole je treba zaščititi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Strani, vpleteni v vojno, morata sprejeti vse potrebne ukrepe za izogibanje uporabi eksplozivnih orožij na poseljenih območjih in uporabi izobraževalnih ustanov v vojaške namene, so v sporočilu za medije še sporočili iz Unicefa.