Sojenje za umor Kim Jong-nama se nadaljuje

Sojenje Indonezijki in Vietnamki, ki sta obtoženi umora polbrata severnokorejskega voditelja Kim Jong-nama, se lahko nadaljuje. Malezijsko sodišče je odločilo, da bosta morali ženski podati svojo obrambo. Gre za ključno odločitev, saj bi lahko sodišče obtoženki tudi oprostilo.

Sodnik Azmi Ariffin je sporočil, da je dokazov proti ženskama dovolj in da se bo sojenje nadaljevalo. Umor ni bil potegavščina, je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije DPA in tako zadal hud udarec obtoženima in njunim svojcem.

V primeru obsodbe jima grozi smrtna kazen

Petindvajsetletna Siti Aishah iz Indonezije in 29-letna Doan Thi Huong iz Vietnama sta obtoženi, da sta na letališču v Kuala Lumpurju 13. februarja 2017 na Kimov obraz nanesli izjemno toksičen živčni strup. Kmalu zatem je 45-letni Kim umrl.

Obtoženki trdita, da sta mislili, da sodelujeta v potegavščini za televizijski šov, na začetku sojenja oktobra lani sta se zato tudi izrekli za nedolžni. A sodnik Azmi je danes povedal, da bi lahko bila Kimova smrt posledica političnega atentata in da je tožilstvo podalo dovolj dokazov za sklep, da je šlo za dobro načrtovano zaroto med obtoženkama in četverico Severnih Korejcev, ki so na dan umora pobegnili iz Malezije.

Zanje obstaja sum, da so agenti režima v Pjongjangu, kjer so sicer zanikali vsakršno vpletenost. Datuma nadaljevanja sojenja za zdaj niso določili. Ženskama v primeru obsodbe grozi smrtna kazen.

Kim Jong-nam je nekoč veljal za najverjetnejšega severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta Kim Jong-ila, potem ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po smrti očeta leta 2011 prevzel njegov polbrat Kim Jong-un.



Južnokorejski mediji so pred njegovim umorom že dlje časa poročali o napetostih med njim in Kim Jong-unom ter namigovali, da se želi severnokorejski diktator znebiti polbrata. Ta je sicer vseskozi zatrjeval, da ne želi prevzeti oblasti v državi.