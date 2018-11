Sodišče vrnilo novinarju CNN dostop v Belo hišo

Sodnik Timothy Kelly je pojasnil, da je njegova odločitev namenjena zaščiti pravic novinarja, med nadaljnjo obravnavo pa bodo podrobno preučili, ali so bile novinarju kršene ustavne pravice do opravljanja njegovega dela. "Želim pa zelo jasno poudariti, da se še nisem odločil, ali je bil prvi amandma kršen," je povedal sodnik.

CNN je v tožbi, ki so se ji pridružili tudi številni drugi ameriški mediji, od televizij, časopisov do tiskovnih agencij, zahtevala vrnitev akreditacije in ukaz Beli hiši, da v prihodnje tega več ne počne. Odvetniki CNN so zahtevo vložili v četrtek in v tej tožbi zahtevali tudi začasno odredbo za prenehanje kršenja pravic Jima Acoste po prvem amandmaju k ameriški ustavi, ki govori o svobodi tiska.

CNN tudi zahteva, da sodišče razglasi odvzem akreditacije Acosti za neustaven ukrep, kar bi potem zaščitilo tudi druge novinarje v prihodnje.

Bela hiša je Acosti akreditacijo odvzela pretekli teden, ker je predsedniku Donaldu Trumpu postavljal neprijetna vprašanja. Kot upravičenje tega ukrepa so navedli, da je novinar fizično napadel uslužbenko Bele hiše, ki mu je skušala odvzeti mikrofon, pa čeprav so posnetki kazali nasprotno - da mu je ta uslužbenka hotela na silo iz rok iztrgati mikrofon, on pa ga le ni izpustil in je skušal še naprej zastaviti vprašanje Trumpu. Ta pa ga je nato ozmerjal, da je "grozna oseba".

Ameriški pravni strokovnjaki večinoma menijo, da bi morala biti tožba CNN uspešna, vendar pa gre tudi za preizkus sodne veje oblasti. Sodnika Kellyja, ki je primer dobil z žrebom, je namreč na položaj imenoval Trump.

Najbolj agresivna in nevljudna oseba na novinarskih konferencah je Trump

Odvetnik CNN Theodore Boutrous je v četrtek sodniku razložil, da je bil odvzem akreditacije šolski primer samovolje in kaprice. "Kaj je standard za odvzem akreditacije? Nevljudnost? Če bi bilo to res, potem novinarskih konferenc ne bi bilo," je dejal in dodal, da je sicer najbolj agresivna in nevljudna oseba na novinarskih konferencah tako ali tako Trump.

Odvetnik pravosodnega ministrstva ZDA James Burnham, ki ga je doletela čast, da brani Trumpovo potezo, pa je dejal, da ima Bela hiša vso pravico, da prežene kateregakoli novinarja iz kateregakoli razloga. Menda naj bi zakon to dovoljeval tudi v primeru, da Beli hiši ni všeč novinarjevo poročanje.

Zaradi te utemeljitve se je tožbi CNN v četrtek pridružilo še Združenje dopisnikov Bele hiše z oceno, da takšno stališče Bele hiše ni le napačno, ampak tudi nevarno za demokracijo. "S tem se zaščita novinarjev po prvem amandmaju k ustavi za zbiranje informacij in poročanje o predsedniku enostavno izbriše," so sporočili odvetniki združenja.