CNN toži Trumpa in sodelavce zaradi odvzema akreditacije novinarju

Tožba trdi, da so Donald Trump in njegovi sodelavcu novinarju kršili ustavne pravice po 1. in 5. amandmaju k ameriški ustavi. Prvi zagotavlja svobodo govora, peti pa prepoveduje neupravičeni odvzem lastnine. Poleg Trumpa so kot tožene stranke navedeni še šef kabineta Bele hiše John Kelly, direktor tajne službe Joseph Clancy, namestnik šefa kabineta za komunikacije Bill Shine in agent tajne službe, ki je Acosti fizično odvzel akreditacijo.

Tožba ne zahteva odškodnine, ampak prepoved, da se kaj podobnega zgodi v prihodnosti, ne le Acosti, ampak vsem akreditiranim dopisnikom Bele hiše.

Trump ga je označil za "sovražnika ljudstva"

Na novinarski konferenci, namenjeni odzivom na volilne rezultate, je novinar Acosta vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel zastaviti še vprašanje glede preiskave povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za "nesramnega in groznega človeka". CNN bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.