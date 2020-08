Sodišče razveljavilo smrtno kazen za znanega terorista

Džohar Carnajev in njegov starejši brat Tamerlan sta 15. aprila 2013 ob ciljni črti na bostonskem maratonu razstrelila dve bombi. Umrli so trije ljudje, ranjenih pa je bilo več kot 260. Napad sta brata utemeljila kot kazen za postopke ameriške vlade z muslimani po svetu. Tamerlan je po napadu umrl v spopadu s policijo, Džoharja pa so ujeli ranjenega in skritega v čolnu na dvorišču hiše v predmestju Bostona, poroča STA.

Napadalec ostaja za zapahi

Džohar Carnajev je napad priznal, a vztrajal, da ga je brat v to prisilil. Sodišče v Bostonu ga je junija 2015 obsodilo na smrt. Zvezno prizivno sodišče v New Yorku je v petek smrtno kazen razveljavilo ter odredilo novo sojenje. Kot je utemeljilo, sta bila dva od 12 članov porote pristranska in nastrojena proti Carnajevu.

Sodišče je še pojasnilo, da napadalec ostaja v zaporu v mestu Florence v zvezni državi Kolorado in da je edino vprašanje, na katerega bo odgovorilo sojenje, ali bo za zapahi umrl naravne smrti ali ga bodo usmrtili, poroča STA.