Rekorden porast okužb, po številu smrtnih žrtev so tretji na svetu

Mehika je po številu smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19 prehitela Veliko Britanijo in je trenutno na tretjem mestu na svetu.

Število smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19 se je v Mehiki v petek povzpelo na 46.688. V zadnjem dnevu je umrlo še 688 okuženih, je sporočilo mehiško ministrstvo za zdravje. Mehika je po številu smrtnih žrtev že prehitela Veliko Britanijo in je trenutno na tretjem mestu na svetu, za ZDA in Brazilijo.

V Mehiki so v petek zabeležili 8.458 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj v enem dnevu. Do zdaj se je z novim koronavirusom po uradnih podatkih okužilo več kot 424 tisoč ljudi, s čimer se ta država uvršča na šesto mesto po številu potrjenih okužb na svetu, poroča STA.

Poznavalci ocenjujejo, da je število okuženih v Mehiki še višje

Strokovnjaki ocenjujejo, da je dejansko število okuženih še višje, saj v Mehiki ne izvajajo veliko testiranj za novi koronavirus. Število okužb z novim koronavirusom v Latinski Ameriki se je v zadnjem mesecu podvojilo. V tej regiji so do zdaj skupaj potrdili več kot 4,7 milijona okužb.

Med državami v regiji, kjer je covid-19 trenutno v polnem razmahu, je tudi Kolumbija, kjer do konca avgusta velja stroga karantena. Koronavirusni bolezni 19 je v tej državi podleglo več kot deset tisoč ljudi, število zabeleženih okužb pa se približuje 300 tisoč.